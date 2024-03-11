Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi ve Büyük Birlik Partisi Pendik Belediye Başkan adaylarından PENDEF'e ziyaret

Pendik dernekler federasyonu PENDEF yaklaşan seçimler öncesi siyasi partileri ve temsilcilerini ağırlamaya devam ederken, Bugün ki misafirleri Yenide Refah partisi, DEVA Partisi ve Büyük Birlik Partisi Pendik belediye başkan adayları oldu.

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Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi ve Büyük Birlik Partisi Pendik Belediye Başkan adaylarından PENDEF'e ziyaret

Pendik en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan ve pendikteki dernekleri tek çatı altında toplayan Kısa adı PENDEF olan Pendik dernekler federasyonu 31 mart yerel seçimlerinde siyasi partileri ağırlamaya devam ediyor

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Pendiki'n sevilen iş insanlarından Murat Çevik'in başkanlığını yaptığı bünyesinde bir çok derneği barındıran ve Pendik'in en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan PENDEF'in bugün ki konukları Yeniden Refah Partisi Pendik belediye başkan adayı Fahrettin Karakurt, Büyük birlik Partisi Pendik belediye başkan adayı Adem Karslı, ve Deva Partisi Pendik belediye başkan adayı Mustafa Yılmaz oldu.

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Pendik'te dernek merkezini ayrı ayrı ziyaret eden her üç belediye başkan adayları dernek bünyesindeki çeşitli il derneklerinin başkanları ve yöneticileri ile bir araya gelerek Pendik siyasi gündemi ve seçim çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

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Ziyaretler sonrası dernek başkanı Murat Çevik, "Yeniden Refah Partisi Pendik belediye başkan adayı Fahrettin Karakurt bey ve heyetini, Büyük birlik Partisi Pendik belediye başkan adayı Adem Karslı bey ve heyetini ve Deva Partisi Pendik belediye başkan adayı Mustafa Yılmaz bey ve heyetini, Pendik Dernekler Federasyonu genel merkezinde ağırladık’ çok güzel istişarelerin yapıldığı toplantımızın yedi bölge tek gölge şiarıyla sona erdi, katılım sağlayan siyasi partilerimiz temsilcileri ve kıymetli yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diyerek açıklamada bulundu

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