Covid-19 vakaları alarm veriyor: Öğretim üyesinden önemli açıklamalar

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü öğretim üyesi Esin Davutoğlu Şenol, konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu; “Yaz gribi diye dolaşan herkesi Covid gibi düşünebilirsiniz. Son 3 jenarasyonun aşıları yapılmadığı için Türkiye’de olmama ihtimali yok. Muhakkak aşılanmalıyız” ifadelerini kullandı.

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COVİD-19 YENİDEN KAPIDA!

Dünya Tabipler Birliği bir sonraki dönem başkanı Dr.Ashok Philip, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Önümüzdeki yüzyıl, pandemiler yüzyılı olacak” demişti. Dünya Sağlık Örgütü ile Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’ndan (TTB-UDEK) da Covid 19 vakalarının yükselişte olduğu bilgisi geldi.

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YENİ VARYANTLAR GÖRÜLÜYOR

Amerika 28 Haziran tarihinden itibaren Covid-19 vakalarında artış bildirmeye başlamıştı. Amerika’da en az 38 eyalette, özellikle insanların yoğun bir arada bulunduğu bölgelerde artış çok belirgin olmaya başladı.

İngiltere de bu bildirimlerde bulunmaya devam ediyor. Taramayı sürdüren bütün ülkelerin bu bildirimi yaptıklarını kaydeden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü öğretim üyesi Esin Davutoğlu Şenol “Yeni varyantlar var.

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Biz 2021 sonunda gördüğümüz Omicron’dan türeyen bu yeni varyantlar, bizim bağışıklık sistemimizden kaçıyor. Doğal enfeksiyon hiçbir şekilde bağışıklık bırakmıyor. 2-3 ay en fazla sürüyor” dedi.

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