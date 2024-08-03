Elektrikli diş fırçası nasıl kullanılır? Basit yolları nelerdir?

Dişlerinizi mümkün olduğunca sağlıklı tutmak için, Diş hekimleri seans başına 2 dakika boyunca günde iki kez fırçalamanızı öneriyor. Kullandığınız diş fırçası türü tamamen size bağlıdır. Bazı insanlar standart bir diş fırçasını tercih ederken, diğerleri elektrikli bir diş fırçasının basitliğini takdir eder.

Elektrikli diş fırçaları, onları desteklemek için çeşitli faydalarla daha uygun fiyatlı ve bulunması kolay hale geliyor.

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ELEKTRİKLİ DİŞ FIRÇASI NASIL DÜZGÜN KULLANILIR?

Elektrikli bir diş fırçasına geçmeye hazır mısınız? Ya da sizinkini nasıl doğru kullanacağınızı öğrenmeye hazır mısınız? Neyse ki, bu fırçalardan birini kullanmak nispeten basittir ve manuel bir diş fırçası kullanmaktan daha fazla iş gerektirmez.

Diş fırçanızın şarjlı olduğundan emin olun. Elektrikli diş fırçanız şarj olduğunda yanan bir göstergeye sahip olmalıdır.

Diş fırçanızı 45 derecelik bir açıyla tutun ve dişlerinizin dış yüzeylerini fırçalamaya başlayın. Bir sonrakine geçmeden önce fırçanın dönen kafalarını her bir dişe karşı 2 ila 5 saniye tutun.

Dişlerinizin dış yüzeylerini fırçaladıktan sonra, bir sonrakine geçmeden önce fırçanızın dönen kafalarını iki ila beş saniye bu yüzeylere karşı tutarak iç yüzeylere geçin.

Ardından, fırçanızın kafalarını dişlerinizin çiğneme yüzeylerine karşı tutun. Bir sonraki dişe geçmeden önce fırçanızı bu yüzeylere karşı birkaç saniye tutun.

Henüz bitirmedin. Elektrikli diş fırçanızın dönen kafalarını diş eti hattınız boyunca ve diş etlerinizde çalıştırın. Bu, ağzınızda kalan plakları temizleyecektir.

Son bir adım olarak, ağzınızın ve dilinizin çatısını fırçanızla nazikçe temizleyin. Bu, inatçı gıda parçacıklarını gidermenin iyi bir yoludur. Ağzınızın bu bölgelerini fırçalamak da nefesinizi tazelemenize yardımcı olabilir.

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