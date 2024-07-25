2024 yılının en iyi elektrikli SUV’lar: Listede sürpriz var mı?

SUV'lar bir nedenden dolayı en popüler elektrikli otomobillerdir. İşte en iyiler için seçimlerimiz ve nasıl başlayacağınıza dair ipuçları...

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2024 yılının en iyi elektrikli SUV’lar: Listede sürpriz var mı?

SUV'lar mevcut dünya genelinde elektrikli araç pazarına hakimdir. Tıpkı içten yanmalı araçlar gibi dünyada daha fazla SUV sayısı var. Modern otomotiv tasarımı, günümüzün SUV'larını kamyon gibi off-road'lardan daha yol dostu çoklu görevlere dönüştürdü.

Geniş aile dostu, pek çok insan elektrikli veya başka bir şekilde SUV'lara doyamıyor gibi görünüyor ve otomobil üreticileri onları satmayı seviyor. 2024 yılında en çok tercih edilen elektrikli SUV modeli neler oldu?

EN İYİ ELEKTRİKLİ SUV MODELLERİ

SUV'lar zaten otomotiv ortamında hesaba katılması gereken bir güçtü. Fişe takanlar da bir istisna değil. Bu kadar hızlı büyüyen ve son derece rekabetçi bir sınıfta bu kadar çok seçenekle, seçeneklerin etrafına kafa sarmak zor olabilir.

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TESLA MODEL Y

Pek çok insan için mükemmel elektrikli SUV avının Tesla'nın Model Y'si ile başlayıp bitmesinin birkaç nedeni var. Tesla'nın küçük SUV'si, sınıfının geri kalanınından daha iyi olduğunu gösterdi. Tüm Tesla gibi, Model Y de kapsamlı ve güvenilir Supercharger halka açık şarj ağına yerel erişime sahiptir.

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MERCEDES-MAYBACH EQS 680 SUV

Elektrikli araçlar, Maybach'ın EQS SUV oldukça lüks. Aynı zamanda çok daha şatafatlı. Maybach EQS 680, maksimum konfor için yeniden ayarlanmış bir süspansiyonun üzerine çıkıyor ve yükseltilmiş ses izolasyonu, çok lüks sebze tabaklanmış Nappa deri döşeme ve özel bir jetin kabininde evde olacak uzanmış arka koltuklar ile birinci sınıf bir iç mekana bulunuyor.

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TESLA MODEL X LONG RAGE

Çift motorlu dört tekerlekten çekiş konfigürasyonunda 348 mil'e kadar yükselen Tesla Model X, bugün yoldaki en uzun range elektrikli SUV'dir. (Farklı bir kutuyu işaretleyin ve Model X Ekose, 2.5 saniyelik 0-60 sprint ile en hızlılardan biri olur, ancak bu farklı bir gün için bir tartışmadır.)

Model X'in özellik ve teknik özellikler listesi büyük ölçüde Tesla'nın Model S ile paylaşılıyor: Büyük bir bilgi-eğlence ekranı, Tesla'nın Supercharger DC hızlı şarj ağına erişim ve mevcut Gelişmiş Otopilot ve Tam Kendi Kendine Sürüş teknolojileri bulunmaktadır.

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KİA EV6

Kia'nın EV6'sı sadece kişisel favori EV’lerden biri değil. Tüm dünyanın sevdiği bir araç. Aynı zamanda araçtan yüke (V2L) özelliği, ev sahipleri ve aktif yaşam tarzı türleri için çift yönlü şarj dünyasına ayak basmanın belki de en kolay yoludur. V2L adaptörü, park edilmiş EV6'nın bir kamp alanına, bir bagaj kapağı partisine veya daha fazlasına güç sağlamak için standart bir AC prizi (NEMA 5-15) aracılığıyla yaklaşık 1,6 kilowatt çıkış yapmasını sağlar.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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