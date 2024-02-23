Yedikleri kek ortaokul ögrencilerini hastanelik etti!

Adıyaman’da, Cahit Zarifoğlu Ortaokulu'nda okuyan 8 öğrenci, dışarıdan getirdikleri kekleri yedikten sonra şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle, hastaneye kaldırıldı.

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Yedikleri kek ortaokul ögrencilerini hastanelik etti!

Adıyaman’da, ortaokul öğrencileri yedikleri kekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan Cahit Zarifoğlu Ortaokulu'nda okuyan 8 öğrenci, dışarıdan getirdikleri kekleri yedi. Bir süre sonra öğrencilerde karın ağrısı ve mide bulantısı başladı. Kek yiyen 8 öğrencinin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak durum bildirildi.

Yedikleri kek ortaokul ögrencilerini hastanelik etti!

Zehirlenen öğrenciler, okula gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yedikleri kek ortaokul ögrencilerini hastanelik etti!

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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