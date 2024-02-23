Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu

Yapılan son kurultayla birlikte CHP'nin genel başkanlığına seçilen Özgür Özel ile CHP'nin eski lider Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan bir ankette sürpriz sonuçları ortaya çıkarttı.. Sonucu gören kimse bu kadar farkı beklemiyordu. Tüm detaylar haberimizde..

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Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu

CHP'nin 38. Olağan Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu, rakibi Özgür Özel'e karşı aldığı yenilgi sonrasında genel başkanlık koltuğunu bırakmıştı. Özgür Özel'le yeni bir döneme giren CHP'de Özel'in genel başkanlık sürecindeki politika ve liderlik tarzı, tartışmaları beraberinde getirdi.

Bu bağlamda İnternehaber'de yer alan habere göre Areda Survey, çarpıcı bir araştırmaya imza attı. 2 bin 24 kişi ile yapılan araştırmada katılımcılara "Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştırırsanız hangisini Genel Başkan olarak daha başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

ANKETE KATILANLAR YÜZDE 62,4'LE KILIÇDAROĞLU DEDİ

Bu soruya cevap verenlerin yüzde 62.4'lük büyük bir kısmı Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verirken Özgür Özel'i başarılı bulduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 37.6'da kaldı.

Kaynak: internethaber.com

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