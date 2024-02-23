PKK/KCK sözde sorumlusu Mazlum Mardin kod Murat Kızıl, Avrupa’ya kaçamadan yakalandı!

MİT'ten gelen açıklamada, takibe alınan PKK/KCK terör örgütü sözde sorumlularından Mazlum Mardin kod Murat Kızıl, Avrupa’ya kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

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PKK/KCK sözde sorumlusu Mazlum Mardin kod Murat Kızıl, Avrupa’ya kaçamadan yakalandı!

MİT'ten gelen açıklamada, takibe alınan PKK/KCK terör örgütü sözde sorumlularından Mazlum Mardin kod Murat Kızıl, Avrupa’ya kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

PKK/KCK sözde sorumlusu Mazlum Mardin kod Murat Kızıl, Avrupa’ya kaçamadan yakalandı!

PKK/KCK sözde sorumlusu Mazlum Mardin kod Murat Kızıl, Avrupa’ya kaçamadan yakalandı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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