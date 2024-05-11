Yaz aylarında astın hastalarının dikkat etmesi gereken 7 önemli ipucu

Dünya Astım Günü, küresel olarak astım konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan yıllık bir etkinliktir. Her yıl bu gün Mayıs ayının ilk Salı günü kutlanır. Peki yaz gelmeden astım hastaları neye dikkat etmelidir?

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Yaz aylarında astın hastalarının dikkat etmesi gereken 7 önemli ipucu

Astım, iltihaplanma ve hava yollarının daralması ile karakterize, hırıltı, öksürük, göğüste sıkışma ve nefes darlığı gibi semptomlara yol açan kronik bir solunum rahatsızlığıdır. Dünya Astım Günü 2024’ün ana teması “Astım Eğitimi Güçlendiriyor” oldu.

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Bu yılın teması, astımlı insanları astım yönetimi ve zamanında tıbbi yardım alma ihtiyacı hakkında eğiterek güçlendirmeye odaklanıyor.

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ASTIM YÖNETİMİ

Sıcak havada solumak astım semptomlarını tetikleyebilir. Yaz aylarında sıcak ve kuru ya da sıcak ve nemli hava, hava yollarının daralmasına ve sıkılmasına neden olabilir. Astımı olan kişiler bu gibi durumlarda nefes almakta zorlanabilirler.

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YAZ AYLARINDA ASTIMI YÖNETMENİN İPUÇLARI

  1. Dışarıya çıkmak isteyen astım hastaları, bunları günün erken saatlerinde yapmalıdır. Günün en sıcak zamanlarında dışarı çıkma riski çoğaltır.
  2. Sıcak aylarda astımınızın kontrol edilmesinin daha zor olduğunu biliyorsanız, tedavi seçeneklerini tartışmak için sezon öncesinde göğüs doktorunuzla görüşün.
  3. Astım hastaları vücudunu doğrudan güneş ışığından ve arabanızın ısı bölmesinden uzak tutun.
  4. Astım bakımında, astımınızın en başından itibaren iyi yönetildiğinden emin olmak kritik öneme sahiptir. Astım kontrol ilaçlarınızı düzenli olarak almayı unutmayın.
  5. Her zaman sulu tüketin. Yaz aylarında astım hastalarının adeta ilacıdır. Bol miktarda sıvı içmeniz önerilir.
  6. Her zaman hava durumunu ve sıcaklığı kontrol edin. Dışarıya çıkmak için uygun hava koşullarına göz atın.
  7. Bir hava temizleyici kullanarak iç mekan hava kirliliğini azaltmayı deneyin.

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