Yapay zekadan altın ve gümüş tahmini: Değerli metaller kaç doları görür?

Teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok işlev kolaylaştı. Yapay zeka, insan hayatına pratiklik kattı. Özellikle de yapay zeka sohbet robotları bazı finansal alanlarda tahminde bulunmasıyla dikkat çekti.

YAYINLAMA
Google News
Yapay zekadan altın ve gümüş tahmini: Değerli metaller kaç doları görür?

Son aylarda, yapay zekaya altın, gümüş, Bitcoin gibi finansal varlıklar sık sık sorulmaya başladı. Yıl boyunca belirli aralıklarla 2024'ün sonuna kadar bitcoin fiyatlarını tahmin etmek için yapay zeka (AI) sohbet robotlarının kullanımı test edildi.

Buna karşın güvenli yatırım araçları olan altın ve gümüş hakkında da söyleyecekleri çok merak edildi.

İstanbul’da en ucuz evler nerde? İstanbul'da en ucuz kira hangi ilçede?İstanbul’da en ucuz evler nerde? İstanbul'da en ucuz kira hangi ilçede?

ALTIN VE GÜMÜŞ REVAÇTA

Yapay zeka sohbet robotları bu sefer, bir ons altın ve bir ons gümüş için yıl sonu fiyatlarını tahmin etti. Bu yıl altın ve gümüş gibi değerli metaller de önemli kazançlar yaşadı.

Gümüş henüz rekor bir seviyeye ulaşmamış olsa da, altın ons başına benzeri görülmemiş yükseliş yaptı. Şu anda, altın ons başına 2.424 dolarda bulunuyor.

Bu arada gümüş, Şubat 2013'ten bu yana görülmeyen seviyelere ulaşarak önemli değer artışları gördü. 21 Mayıs itibarıyla, bir ons gümüş birim başına 32,02 dolardan işlem görüyor.

ekran-resmi-2024-05-23-20-43-20.png

YAPAY ZEKA, ALTIN VE GÜMÜŞ TAHMİNLERİ PAYLAŞTI

Bu kez soru, altın ve gümüşün gelecekteki fiyatlarına odaklandı. Sohbet robotu altın ve gümüş tahmininde bulundu. Sohbet robotuna şu soru yöneltildi;

2024 sonuna kadar altın ve gümüş fiyatlarını tahmin etmeyi amaçlıyor. Değerli metallerde bir otorite olarak, 2024'ün sonunda olası altın ve gümüş fiyatlarını değerlendirecek ve tahmininiz için bir gerekçe sağlayacaksınız. Küresel makroekonomik ortam belirsizliğini koruyor.

Enflasyon için kritik adım! Bakan Şimşek açıkladıEnflasyon için kritik adım! Bakan Şimşek açıkladı

Bugünkü tarih 23 Mayıs 2024, altın şu anda ons başına 2.3880 dolar ve gümüş ons başına 31.80 dolardan işlem görüyor. Altın son altı ayda %21 artarken, gümüş aynı dönemde %35'in üzerinde arttı. Uzmanlığınıza dayanarak, 31 Aralık 2024'te ons başına altın ve gümüş fiyatı ne olacak?

95c3e504f822ba1f4800494c93980f02.jpeg

Chatgpt 4 cevabı:

"Mevcut yukarı yönlü eğilimler ve küresel ekonomik belirsizlikler göz önüne alındığında, altının 2024'ün sonuna kadar ons başına yaklaşık 2.500 dolara ulaşabileceğini ve bu da devam eden ancak ılımlı bir artışın yansıtabileceğini tahmin ediyorum. Hem endüstriyel talepten hem de parasal varlık olarak rolünden yararlanan gümüş, ons başına yaklaşık 34 dolara tırmanabilir. Bu tahminler devam eden enflasyonist baskıları ve jeopolitik gerilimleri dikkate alıyor.

Maliye Bakanlığı duyurdu: Yolsuzluğu ihbar edene ikramiye verecek!Maliye Bakanlığı duyurdu: Yolsuzluğu ihbar edene ikramiye verecek!

Mevcut ekonomik belirsizliklerin ve dikkate değer bir yükseliş trendinin ortasında, 31 Aralık 2024'e kadar ons başına yaklaşık 2.800 dolara ulaşacağını ve kasıtlı ve ölçülü bir tırmanışa işaret eden altının öngörüyorum.

Güçlü gösterisiyle desteklenen Gümüşün, piyasa değişimlerinin ortasında dayanıklılık göstererek ons başına 42 dolara yakın bir yerleşmesi bekleniyor. Bu tahminler, çeşitli makroekonomik etkilere ve jeopolitik olaylara dayanaklıdır."

Altın neden düşüyor, bu düşüş devam eder mi? Bugün gram altın ne kadar? 23 Mayıs 2024 Perşembe güncel altın fiyatlarıAltın neden düşüyor, bu düşüş devam eder mi? Bugün gram altın ne kadar? 23 Mayıs 2024 Perşembe güncel altın fiyatları

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da en ucuz evler nerde? İstanbul'da en ucuz kira hangi ilçede?
İstanbul’da en ucuz evler nerde? İstanbul'da en ucuz kira hangi ilçede?
Enflasyon için kritik adım! Bakan Şimşek açıkladı
Enflasyon için kritik adım! Bakan Şimşek açıkladı
Maliye Bakanlığı duyurdu: Yolsuzluğu ihbar edene ikramiye verecek!
Maliye Bakanlığı duyurdu: Yolsuzluğu ihbar edene ikramiye verecek!
Altın neden düşüyor, bu düşüş devam eder mi? Bugün gram altın ne kadar? 23 Mayıs 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
Altın neden düşüyor, bu düşüş devam eder mi? Bugün gram altın ne kadar? 23 Mayıs 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
Son Haberler
Elbisesiyle Filistin’e destek vermişti: Cate Blanchett’un kim olduğu merak ediliyor…
Elbisesiyle Filistin’e destek vermişti: Cate Blanchett’un kim olduğu merak ediliyor…
Ziraat Türkiye Kupası, İstanbul’da kaldı: Kupa galibi Beşiktaş oldu
Ziraat Türkiye Kupası, İstanbul’da kaldı: Kupa galibi Beşiktaş oldu
Motorlu kara taşıtlarında büyük düşüş: TÜİK, Nisan ayı verilerini aktardı…
Motorlu kara taşıtlarında büyük düşüş: TÜİK, Nisan ayı verilerini aktardı…
Yurdu kötü hava koşulları vurdu: MGM’den peş peşe uyarı! Görüntüler adeta kışı andırıyor…
Yurdu kötü hava koşulları vurdu: MGM’den peş peşe uyarı! Görüntüler adeta kışı andırıyor…
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: 2 Temmuz'da alınacak yeni kararda ev sahipleri ve kiracılar nasıl etkilenecek?
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: 2 Temmuz'da alınacak yeni kararda ev sahipleri ve kiracılar nasıl etkilenecek?
Acil Nakit İhtiyaçlarınızda Kredi Kartı ve Taksitli Nakit Avansın Rolü
Acil Nakit İhtiyaçlarınızda Kredi Kartı ve Taksitli Nakit Avansın Rolü
Çok Okunanlar
Bugün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur yağacak mı? Meteoroloji 23 Mayıs 2024 Perşembe tüm ülke geneli hava durumunu açıkladı
Bugün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur yağacak mı? Meteoroloji 23 Mayıs 2024 Perşembe tüm ülke geneli hava durumunu açıkladı
''Devlet Bu yükü neden çeksin?'' 23 Mayıs Perşembe tüm gazete manşetleri
''Devlet Bu yükü neden çeksin?'' 23 Mayıs Perşembe tüm gazete manşetleri
O ne ayakmış öyle! Pınar Altuğ'un ayakkabısının fiyatını duyanlar şaştı kaldı!
O ne ayakmış öyle! Pınar Altuğ'un ayakkabısının fiyatını duyanlar şaştı kaldı!
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2024 Perşembe! Bugün burç yorumları nelerdir? Aşk, iş, para, sağlık...
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2024 Perşembe! Bugün burç yorumları nelerdir? Aşk, iş, para, sağlık...
Altın ne kadar, 22 ayar gram, çeyrek, ons altın ne kadar! 22 Mayıs Çarşamba 2024 güncel altın fiyatları
Altın ne kadar, 22 ayar gram, çeyrek, ons altın ne kadar! 22 Mayıs Çarşamba 2024 güncel altın fiyatları
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!
Yorumlananlar
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji açıkladı! 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji açıkladı! 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi