Son aylarda, yapay zekaya altın, gümüş, Bitcoin gibi finansal varlıklar sık sık sorulmaya başladı. Yıl boyunca belirli aralıklarla 2024'ün sonuna kadar bitcoin fiyatlarını tahmin etmek için yapay zeka (AI) sohbet robotlarının kullanımı test edildi.

Buna karşın güvenli yatırım araçları olan altın ve gümüş hakkında da söyleyecekleri çok merak edildi.

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ALTIN VE GÜMÜŞ REVAÇTA

Yapay zeka sohbet robotları bu sefer, bir ons altın ve bir ons gümüş için yıl sonu fiyatlarını tahmin etti. Bu yıl altın ve gümüş gibi değerli metaller de önemli kazançlar yaşadı.

Gümüş henüz rekor bir seviyeye ulaşmamış olsa da, altın ons başına benzeri görülmemiş yükseliş yaptı. Şu anda, altın ons başına 2.424 dolarda bulunuyor.

Bu arada gümüş, Şubat 2013'ten bu yana görülmeyen seviyelere ulaşarak önemli değer artışları gördü. 21 Mayıs itibarıyla, bir ons gümüş birim başına 32,02 dolardan işlem görüyor.

YAPAY ZEKA, ALTIN VE GÜMÜŞ TAHMİNLERİ PAYLAŞTI

Bu kez soru, altın ve gümüşün gelecekteki fiyatlarına odaklandı. Sohbet robotu altın ve gümüş tahmininde bulundu. Sohbet robotuna şu soru yöneltildi;

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2024 sonuna kadar altın ve gümüş fiyatlarını tahmin etmeyi amaçlıyor. Değerli metallerde bir otorite olarak, 2024'ün sonunda olası altın ve gümüş fiyatlarını değerlendirecek ve tahmininiz için bir gerekçe sağlayacaksınız. Küresel makroekonomik ortam belirsizliğini koruyor.

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Bugünkü tarih 23 Mayıs 2024, altın şu anda ons başına 2.3880 dolar ve gümüş ons başına 31.80 dolardan işlem görüyor. Altın son altı ayda %21 artarken, gümüş aynı dönemde %35'in üzerinde arttı. Uzmanlığınıza dayanarak, 31 Aralık 2024'te ons başına altın ve gümüş fiyatı ne olacak?

Chatgpt 4 cevabı:

"Mevcut yukarı yönlü eğilimler ve küresel ekonomik belirsizlikler göz önüne alındığında, altının 2024'ün sonuna kadar ons başına yaklaşık 2.500 dolara ulaşabileceğini ve bu da devam eden ancak ılımlı bir artışın yansıtabileceğini tahmin ediyorum. Hem endüstriyel talepten hem de parasal varlık olarak rolünden yararlanan gümüş, ons başına yaklaşık 34 dolara tırmanabilir. Bu tahminler devam eden enflasyonist baskıları ve jeopolitik gerilimleri dikkate alıyor.

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Mevcut ekonomik belirsizliklerin ve dikkate değer bir yükseliş trendinin ortasında, 31 Aralık 2024'e kadar ons başına yaklaşık 2.800 dolara ulaşacağını ve kasıtlı ve ölçülü bir tırmanışa işaret eden altının öngörüyorum.

Güçlü gösterisiyle desteklenen Gümüşün, piyasa değişimlerinin ortasında dayanıklılık göstererek ons başına 42 dolara yakın bir yerleşmesi bekleniyor. Bu tahminler, çeşitli makroekonomik etkilere ve jeopolitik olaylara dayanaklıdır."

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