Ticaret Bakanlığından fahiş fiyat ve stokçuluğa darbe: Tam 401 bin firmaya 3 milyar ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk on ayında 401 bin 500 firma ve 47.767.405 ürünü denetleyerek aykırı fiiller nedeniyle toplam 2.991.337.643,63 TL idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk on aylık dönemine ait piyasa gözetimi ve denetim bilançosunu açıkladı. Bakanlık birimleri tarafından yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında toplamda 401 bin 500 firma ile 47.767.405 ürün kontrol edildi. Mevzuata aykırı fiillerin tespit edildiği işletmelere toplam 2.991.337.643,63 TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada genel denetim tablosu şu ifadelerle duyuruldu: "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtemel her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle yürütülen denetimlerimiz hız kesmeden devam etmekte olup, 2026 yılının ilk on ayında yapılan denetimler neticesinde toplamda 401 bin 500 firma ile birlikte 47.767.405 ürün denetlenerek 2.991.337.643,63 TL idari para cezası uygulanmıştır."

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FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUĞA 874,2 MİLYON TL YAPTIRIM

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk on ayında otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri başlıklarında 64.728 gerçek ve tüzel kişiyi denetledi. Aykırı fiillerde bulunduğu belirlenen 6.956 gerçek ve tüzel kişiye toplam 874,2 milyon TL idari para cezası kesildi.

Sektörel dağılıma bakıldığında fahiş fiyat uygulamalarına 506,3 milyon TL, otomotiv sektörüne 167.786.189 TL, emlak sektörüne 53 milyon TL ve kuyum sektörüne 16,4 milyon TL ceza yazıldı. Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara yönelik denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarı ise 124,9 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ VE ÜRÜN GÜVENLİĞİNE 1 MİLYAR TL CEZA

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 85 milyon tüketicinin taraf olduğu sözleşmeler, reklam faaliyetleri, haksız ticari uygulamalar ve ürün güvenliği kapsamında 48.049 gerçek ve tüzel kişiyi mercek altına aldı. Aykırı eylemlerde bulunduğu tespit edilen 1.724 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 1 milyar TL idari para cezası uygulandı.

Bu kapsamdaki yaptırımların 798,8 milyon TL’lik kısmı ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil sözleşmelerindeki aykırılıklardan kaynaklandı. Reklam ve haksız ticari uygulama denetimlerinde 249,3 milyon TL, ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 25 milyon TL idari para cezası kesildi.

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