Enflasyon için kritik adım! Bakan Şimşek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Enflasyonun düşüp düşmeyeceği sorusuna yanıt veren Şimşek, Bakanın açıklamaları, ekonomi gündeminin en önemli konularından biri olan enflasyonla ilgili endişelere cevap verdi.

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Enflasyon için kritik adım! Bakan Şimşek açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap Bankalar Birliği tarafından İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi'ne katılmak için bir araya geldi. Enflasyon düşüyor mu?

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Mehmet Şimşek ne söyledi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon yüksek ama düşecek, bunun için bir dezenflasyon programı geliştirdik." dedi. Dezenflasyon artık başladı ve bir yıllık bir geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu önümüzdeki üç yıl boyunca düşürmeye devam edeceğiz.dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon yüksek ama düşecek, bunun için bir dezenflasyon programı geliştirdik." dedi.

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