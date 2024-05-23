Enflasyon için kritik adım! Bakan Şimşek açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap Bankalar Birliği tarafından İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi'ne katılmak için bir araya geldi. Enflasyon düşüyor mu?

Survivor final tarihi ne zaman, şampiyonluk ödülü nedir?

Denizbank Personel Alımı yapacak! Denizbank iş başvurusu

Ücretli öğretmenlerin görevi ne zaman bitecek? Yaz tatilinde görev var mı?

Mehmet Şimşek ne söyledi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon yüksek ama düşecek, bunun için bir dezenflasyon programı geliştirdik." dedi. Dezenflasyon artık başladı ve bir yıllık bir geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu önümüzdeki üç yıl boyunca düşürmeye devam edeceğiz.dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon yüksek ama düşecek, bunun için bir dezenflasyon programı geliştirdik." dedi.