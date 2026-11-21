Benzin 70 liranın altına düştü: 2,95 TL indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve küresel stoklardaki artışın ardından benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 2 lira 95 kuruş indirim yapıldı. İndirimin ardından benzin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de 70 liranın altına geriledi.

Küresel petrol piyasalarında yaşanan fiyat düşüşü, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Petrol stoklarındaki artış ve uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte benzinin litre fiyatında 2,95 liralık indirime gidildi. Gece yarısından itibaren geçerli olan indirim, akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarına yansıdı.

BENZİNİN LİTRE FİYATI 70 LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ

Yapılan indirimin ardından Türkiye'nin üç büyük şehrinde benzin fiyatları 70 liranın altına geriledi. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 68,35 TL'ye düşerken Ankara'da 69,25 TL, İzmir'de ise 69,55 TL oldu. Doğu illerinde ise benzinin litre fiyatı yaklaşık 70,75 TL seviyesine indi.

21 KASIM GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

İndirim sonrası şehirlerde benzinin litre fiyatları şöyle:

İstanbul: 68,35 TL

Ankara: 69,25 TL

İzmir: 69,55 TL

Doğu illeri: Yaklaşık 70,75 TL

Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketleri ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

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