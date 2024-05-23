Maliye Bakanlığı duyurdu: Yolsuzluğu ihbar edene ikramiye verecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçağı ve kayıtdışı ekonomiye karşı tedbir alabilmek için vatandaş ihbarı, yeni şikayet kanallarını devreye aldı.

YAYINLAMA
Google News
Maliye Bakanlığı duyurdu: Yolsuzluğu ihbar edene ikramiye verecek!

Vergi kaçağı ve kayıtdışı ekonomiye karşı tedbirlerini yoğunlaştıran Hazine ve Maliye Bakanlığı, etkin vatandaş ihbarı için yeni şikayet kanallarını devreye aldı. Vatandaşlar, şikayetleri için “ihbar ikramiyesi” de talep edebilecek.Bir süredir özellikle kayıt dışı ve düşük beyanla ilgili denetimlerini hızlandıran Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konularda vatandaşların ihbarda bulunabilecekleri kanalları da güncelledi. İhbar mekanizmaları arasına, WhatsApp'ın yanı sıra, X ve İnstagram gibi sosyal medya araçları da eklendi.

Maliye Bakanlığı duyurdu: Yolsuzluğu ihbar edene ikramiye verecek!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, Haizine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşların ihbar ve şikayetlerini daha kolay/hızlı yapabilmesi için ihbar kanallarının güncellendiği duyuruldu.

Buna göre Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (gib.gov.tr), dijital.gib.gov.tr adresyeri yanı sıra GİB mobil uygulaması ve ALO 189 Vergi İletişim Merkezi üzerinden başvurular yapılabilecek.Ayrıca, “BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram İhbar Hesapları (“gibihbar” üzerinden “DM-Direkt Mesaj” yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189)” gibi uygulamalar da ihbar için hizmete alındı.

Maliye Bakanlığı duyurdu: Yolsuzluğu ihbar edene ikramiye verecek!

Gelir İdaresi Başkanlığı, vatandaşların ihbar edebileceği konuları ise şöyle sıraladı:

1. Düşük KDV Oranı Uygulanması
2. IBAN / PTT Çeki Yolu ile Ödeme Talep Edilmesi
3. Fiş/Fatura Verilmemesi
4. Başka İşletmenin POS Cihazının Kullanılması
5. Mükellefiyet Kaydının Olmaması
6. Sahte/ Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi veya Kullanılması
7. Personel Ücretinin Elden Ödenmesi
8. Kira Gelirinin Beyan Edilmemesi
9. Tapu Harcının Eksik Ödenmesi
10. Kaçak Ürün Satışının Yapılması

Maliye Bakanlığı duyurdu: Yolsuzluğu ihbar edene ikramiye verecek!

YÜZDE 10 İHBAR İKRAMİYESİ

Vatandaşlar, şikayetleri için “ihbar ikramiyesi” de talep edebilecek. Yapılan ihbar sonucu düzenlenecek vergi inceleme raporlarına göre tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı cezasının yüzde 10’u tutarındaki ihbar ikramiyesi, vatandaşlara ödenebilecek. Vatandaşlar, ikramiye ödemesi için IBAN numaralarını sisteme girecek. İhbarları denetleyecek ekipler, sahada gerekli incelemeleri yaparak tespit edilen ihlaller için ceza kesecek.

Arda Güler dünyanın gündemine oturdu! İspanyollar onu Lionel Messi'nin lakabıyla çağırıyorArda Güler dünyanın gündemine oturdu! İspanyollar onu Lionel Messi'nin lakabıyla çağırıyor

İçişleri Bakanlığından önemli duyuru! Kırmızı bültenle aranıyordular, İstanbul'da yakalandılar!İçişleri Bakanlığından önemli duyuru! Kırmızı bültenle aranıyordular, İstanbul'da yakalandılar!

Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2024 Perşembe! Bugün burç yorumları nelerdir? Aşk, iş, para, sağlık...Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2024 Perşembe! Bugün burç yorumları nelerdir? Aşk, iş, para, sağlık...

Türkiyenin gündemine oturmuştu! Anne Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarıldı!Türkiyenin gündemine oturmuştu! Anne Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarıldı!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Altın neden düşüyor, bu düşüş devam eder mi? Bugün gram altın ne kadar? 23 Mayıs 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
Altın neden düşüyor, bu düşüş devam eder mi? Bugün gram altın ne kadar? 23 Mayıs 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: 2 Temmuz'da alınacak yeni kararda ev sahipleri ve kiracılar nasıl etkilenecek?
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: 2 Temmuz'da alınacak yeni kararda ev sahipleri ve kiracılar nasıl etkilenecek?
Acil Nakit İhtiyaçlarınızda Kredi Kartı ve Taksitli Nakit Avansın Rolü
Acil Nakit İhtiyaçlarınızda Kredi Kartı ve Taksitli Nakit Avansın Rolü
Altın ne kadar, 22 ayar gram, çeyrek, ons altın ne kadar! 22 Mayıs Çarşamba 2024 güncel altın fiyatları
Altın ne kadar, 22 ayar gram, çeyrek, ons altın ne kadar! 22 Mayıs Çarşamba 2024 güncel altın fiyatları
Son Haberler
İran Cumhurbaşkanına veda ediyor: Cenaze töreni bugün sona eriyor
İran Cumhurbaşkanına veda ediyor: Cenaze töreni bugün sona eriyor
Son dakika! Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye sabitledi!
Son dakika! Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye sabitledi!
Pendikspor'dan üzücü haber! Başarılı genç sporcusu Caner Oral, yoğun bakımda
Pendikspor'dan üzücü haber! Başarılı genç sporcusu Caner Oral, yoğun bakımda
Araç sahiplerine önemli haber! Kaza tutanağında yeni uygulama başladı E- Devlet'ten kaza tutanağı nasıl hazırlanır?
Araç sahiplerine önemli haber! Kaza tutanağında yeni uygulama başladı E- Devlet'ten kaza tutanağı nasıl hazırlanır?
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!
PTT emekliye özel kredi veriyor! 70 bin TL kredi fırsatı
PTT emekliye özel kredi veriyor! 70 bin TL kredi fırsatı
Çok Okunanlar
Bugün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur yağacak mı? Meteoroloji 23 Mayıs 2024 Perşembe tüm ülke geneli hava durumunu açıkladı
Bugün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur yağacak mı? Meteoroloji 23 Mayıs 2024 Perşembe tüm ülke geneli hava durumunu açıkladı
''Devlet Bu yükü neden çeksin?'' 23 Mayıs Perşembe tüm gazete manşetleri
''Devlet Bu yükü neden çeksin?'' 23 Mayıs Perşembe tüm gazete manşetleri
O ne ayakmış öyle! Pınar Altuğ'un ayakkabısının fiyatını duyanlar şaştı kaldı!
O ne ayakmış öyle! Pınar Altuğ'un ayakkabısının fiyatını duyanlar şaştı kaldı!
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2024 Perşembe! Bugün burç yorumları nelerdir? Aşk, iş, para, sağlık...
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2024 Perşembe! Bugün burç yorumları nelerdir? Aşk, iş, para, sağlık...
Ekonomist’ten ons altın tahmini: 27.000 doları aşacağız düşünüyor!
Ekonomist’ten ons altın tahmini: 27.000 doları aşacağız düşünüyor!
Düşük gelirliye kredi müjdesi! Devlet bankası 50 bin TL kredi verecek
Düşük gelirliye kredi müjdesi! Devlet bankası 50 bin TL kredi verecek
Yorumlananlar
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji açıkladı! 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji açıkladı! 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi