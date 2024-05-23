Maliye Bakanlığı duyurdu: Yolsuzluğu ihbar edene ikramiye verecek!

Vergi kaçağı ve kayıtdışı ekonomiye karşı tedbirlerini yoğunlaştıran Hazine ve Maliye Bakanlığı, etkin vatandaş ihbarı için yeni şikayet kanallarını devreye aldı. Vatandaşlar, şikayetleri için “ihbar ikramiyesi” de talep edebilecek.Bir süredir özellikle kayıt dışı ve düşük beyanla ilgili denetimlerini hızlandıran Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konularda vatandaşların ihbarda bulunabilecekleri kanalları da güncelledi. İhbar mekanizmaları arasına, WhatsApp'ın yanı sıra, X ve İnstagram gibi sosyal medya araçları da eklendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, Haizine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşların ihbar ve şikayetlerini daha kolay/hızlı yapabilmesi için ihbar kanallarının güncellendiği duyuruldu.

Buna göre Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (gib.gov.tr), dijital.gib.gov.tr adresyeri yanı sıra GİB mobil uygulaması ve ALO 189 Vergi İletişim Merkezi üzerinden başvurular yapılabilecek.Ayrıca, “BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram İhbar Hesapları (“gibihbar” üzerinden “DM-Direkt Mesaj” yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189)” gibi uygulamalar da ihbar için hizmete alındı.

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Gelir İdaresi Başkanlığı, vatandaşların ihbar edebileceği konuları ise şöyle sıraladı:

1. Düşük KDV Oranı Uygulanması

2. IBAN / PTT Çeki Yolu ile Ödeme Talep Edilmesi

3. Fiş/Fatura Verilmemesi

4. Başka İşletmenin POS Cihazının Kullanılması

5. Mükellefiyet Kaydının Olmaması

6. Sahte/ Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi veya Kullanılması

7. Personel Ücretinin Elden Ödenmesi

8. Kira Gelirinin Beyan Edilmemesi

9. Tapu Harcının Eksik Ödenmesi

10. Kaçak Ürün Satışının Yapılması

YÜZDE 10 İHBAR İKRAMİYESİ

Vatandaşlar, şikayetleri için “ihbar ikramiyesi” de talep edebilecek. Yapılan ihbar sonucu düzenlenecek vergi inceleme raporlarına göre tahakkuk eden vergi ve vergi ziyaı cezasının yüzde 10’u tutarındaki ihbar ikramiyesi, vatandaşlara ödenebilecek. Vatandaşlar, ikramiye ödemesi için IBAN numaralarını sisteme girecek. İhbarları denetleyecek ekipler, sahada gerekli incelemeleri yaparak tespit edilen ihlaller için ceza kesecek.

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