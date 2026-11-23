Altından haftanın ilk günü şaşırtan yükseliş! Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftanın ilk günü yükselişe geçti: geçen hafta 14 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bu sabah yüzde 2,5'in üzerinde seyrediyor. Peki bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? İşte, 23 Kasım 2026 Pazartesi, güncel altın fiyatları...

1 10 Geçen hafta 14 ayın en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatları, yeni haftaya yüzde 2,5'in üzerinde yükselişle başladı. Fed'in faiz politikası, yapay zeka hisselerindeki satışlar ve açıklanacak ABD enflasyon verileri piyasaların yönünü belirlerken, ons altında 3 bin 712 dolar seviyesi gündeme geldi. Altın fiyatları, geçen hafta 14 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bu sabah yüzde 2,5'in üzerinde yükseldi. Yapay zeka hisselerindeki sert satışların ABD faiz beklentilerini değiştirmesi ve yatırımcıların bu hafta açıklanacak enflasyon verisine odaklanması, değerli metaldeki toparlanmayı destekledi. 2 10 Spot altın sabah 08:30 sularında yüzde 2,77 artışla ons başına 3 bin 620 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda gram altın ise yüzde yüzde 2,76 primle 5 bin 890 TL'ye yükseldi. Altın, geçen hafta yaklaşık yüzde 9 değer kaybederek mart ayından bu yana en sert haftalık düşüşünü yaşamıştı. 3 10 ALTINDA 3.712 DOLARA KADAR YÜKSELİŞ İHTİMALİ BullionVault Araştırma Başkanı Adrian Ash, geçmiş fiyat hareketlerinin yol gösterici olması halinde altının son 13 haftada yaşadığı sert düşüşün şimdilik tükenmiş olabileceğini söyledi. Ash, şirketin yatırımcılar arasında fiyat düşüşlerini alım fırsatı olarak değerlendirme eğiliminin güçlendiğini gözlemlediğini belirtti. 4 10 Teknik analizde 3.503 dolar civarında geçici bir dip oluştuğuna ilişkin işaretler ortaya çıkarken, spot altının 3.663-3.712 dolar aralığına doğru toparlanmasını sürdürebileceği değerlendiriliyor.

Saatlik MACD göstergesindeki pozitif uyumsuzluk da yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. 5 10 3.921 dolardan başlayan düşüş hareketinin Fibonacci geri çekilme analizinde yüzde 38,2 ile yüzde 50 seviyeleri arasındaki bölge hedef olarak öne çıkıyor. 6 10 Altının 3.602 dolardaki direnci büyük ölçüde aşmasının ardından 3.564 dolar destek seviyesi olarak izleniyor. Bu seviyenin kırılması halinde fiyatların yeniden 3.503 dolara gerilemesi mümkün görülüyor. 7 10 FED'İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ YÜZDE 93'E GERİLEDİ CME FedWatch verilerine göre, piyasaların ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık toplantısında faiz artıracağına ilişkin beklentisi geçen haftaki yaklaşık yüzde 100 seviyesinden yüzde 93'e düştü. Capital.com Kıdemli Finansal Piyasa Analisti Kyle Rodda, teknoloji hisselerindeki satışların ve yapay zeka yatırımlarındaki zayıflamanın ekonomik faaliyeti yavaşlatabileceği beklentisinin ABD faizlerine ilişkin fiyatlamaları değiştirdiğini söyledi.

Rodda, bu gelişmenin altına temel açıdan destek sağladığını belirtti. 8 10 FED ÜYESİ COOK'TAN FAİZ ARTIRIŞI MESAJI Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, cuma günü yaptığı açıklamada mevcut politika faizinin endişe duyduğu enflasyon seviyeleriyle mücadele etmek için yeterince yüksek olmadığını belirterek ilave faiz artırımlarını savundu. Yatırımcılar, çarşamba günü açıklanacak ve Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefi açısından yakından takip ettiği ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine odaklandı. 9 10 ANALİSTLER YENİ SATIŞ RİSKİNE KARŞI UYARIYOR Pepperstone Araştırma Stratejisti Dilin Wu, altındaki toparlanmaya rağmen fiyatların dip seviyeye ulaştığını söylemek için erken olduğunu belirtti.

Wu, hisse senedi piyasalarındaki oynaklığın sürmesi halinde zorunlu pozisyon kapatmalarının yeni altın satışlarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu. 10 10 DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELDİ Altındaki yükseliş değerli metallere de yansıdı. Sabah 08:30 sularında gümüşün onsu yüzde 3,78 yükselişle 42,54 dolardan işlem görürken, platin yüzde 1,15 primle bin 314 dolara, paladyum ise yüzde 1,51 primle 907 dolara yükseldi.



