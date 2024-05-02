Yapay zeka programı ons altının fiyatı tahmin etti: Düşecek mi, çıkacak mı?

Altın, Nisan ayını ons başına yaklaşık 2.300 doların üzerine çıkarak en yüksek seviyelerini gördü. Rekor seviyelere yükselmesi sayesinde son haftalarda birçok kez yatırımcının ilgisini çekti.

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Gerçekten de, borsa ve ekonomik görünüm belirsiz hissederken ve jeopolitik korkular artarken, güvenli liman emtialarının kralı gerçekten de hızla tırmanıyor. Değerli metal altın 2024 yılında önemli artışlara imza attı.

YAPAY ZEKADAN ALTIN YORUMU

Bloomberg analisti McGlone, altını 3.000 dolar olarak tahmin ediyor. Öte yandan kısa vadeli tahminler daha kısa bir arzda ve son birkaç gün içinde önemli bir oynaklıkla karşılaşabilir. ChatGPT'nin yapay zekası (AI) Mayıs sonunda altının nerede bulabileceği konusunda öngörüde bulundu.

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AI, MAYIS SONUNDA ALTIN FİYATINI TAHMİN EDİYOR

Analistler ve uzmanlar, 2024'ün sonuna kadar altının olası performansı konusunda oldukça iyimser. ChatGPT, 2.450 dolardan, yıl sonu tahmin edilen değer olan 3.000 dolara doğru yolda altın gönderecek önemli ölçüde daha yükseliş tahmini sundu.

Son olarak, AI ayrıca altının mevcut çöküşünün derinleşebileceği ve bir ay içinde kendisini 2.150 dolarda bulabileceği konusunda hafif bir olasılık görüyor. Bir ay içinde 2.450 dolara doğru bir ralli iddialı görünse de, önemli bir artış tamamen göz ardı edilmemelidir.

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