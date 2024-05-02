Altını olan mutlaka bunu yapsın! Altın için asıl tarih verildi

Yeni yılın ilk çeyrek diliminde kademeli olarak yükselişini sürdürerek rekor seviyelere ulaşsa da, altının fiyatları son dönemde düşüşe geçti. Altın fiyatlarındaki düşüşün uzun sürmeyeceğini öngören ekonomistler, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Altın fiyatı ne kadar artacak? Bu cevabı veriyor.

Altın fiyatları artacak mı?

Altın fiyatlarının jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla düşmeye başladığını değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Ciddi bir düşüş yaşandı. Altın, dolar sahipleri tarafından nominal değerden satın alınabilir. Bunu kullanmalıyız. fırsatları düşürün. dedi. Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:

Altın ons, 2333 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışıyor ve 2300 dolarda tutunmaya çalışıyor. Faiz kararı Fed tarafından alınana kadar bu aralığın oluşmasını bekliyoruz. 1 Mayıs'ta açıklanan miktar 2.280 ila 2.380 dolar arasındaydı."

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İslam Memiş, altın fiyatının gelecekte zirveye çıkacağını belirterek, "Altın gramının 3 bin lira seviyesinde olmasını bekliyoruz. Yükseliş beklentileri değişmedi. İş farkı olmamasının tek avantajı olduğunu söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, altın fiyatlarına ilişkin ek bir açıklama yaptı. "Altının yılından bahsediyoruz, bunu sebebi de bankaların çöküyor olması" dedi ünlü ekonomist Robert Kiyosaki. Konuyla ilgili olarak Kiyosaki, şunları söyledi:

"Bitcoin zirvede ama Üçüncü Dünya Savaşı beni endişelendiriyor. Bankalar çökecek ve küresel bir bankacılık krizi yaşanacak."