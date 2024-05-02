Geliri olmayan kadınlara 100 bin TL destek! PTT tek şartla destek verecek

Telefon ve telgraf sistemlerinin kurulmasıyla PTT, kargo ve bankacılık gibi birçok sektörde daha fazla faaliyet göstermeye başladı. PTT, bir süredir Aktifbank ile işbirliği yaparak müşterilerine ihtiyaç kredisi vermek için 50.000 TL olan kredi limitini yeni yılda 100.000 TL olarak yükseltti. Hayat şartları gereği maaşların sadece ihtiyaçlara yettiği şu dönemde, borçların kapatılması veya acil ihtiyaçlar için ihtiyaç kredileri en çok tercih edilen seçeneklerdir. Yüksek faiz, yüksek tutar ve vade seçenekleri sunan kredi kampanyaları merakla araştırılırken, özellikle ev hanımlarına yönelik bazı kredi destek kampanyaları kadınların ilgisini çekiyor.

Herhangi bir geliri olmayan ve çalışmayan kadınlar, PTT ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında 100.000 TL'ye kadar kredi alabilirler. Bu kredi programı, PTT tarafından başlatılan ve Aktifbank olarak bilinen Aktifbank tarafından finanse edilirken, başvuru şartları arasında en dikkat çekici olan KKB puanının oluşmuş olması ve yüksek olması gerektiğidir.

Aktif Bank'ın web sitesi üzerinden yapılan başvurular, iletilen SMS yoluyla da değerlendirilebilir. Kredi onaylandıktan sonra da tüm işlemleri internet üzerinden yapmak, zamandan ve masraftan tasarruf etmenizi sağlar.

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PTT ihtiyaç kredisi

PTT, acil ihtiyaçlara yanıt olarak sadece ihtiyaç kredisi verebilir. Aktifbank ile olan anlaşmasında taşıt veya konut kredisi yoktur.

Ev hanımlarının da katılabileceği kampanyaya en yakın şubeye 3050'ye SMS göndererek başvurabilirsiniz. Ev hanımlarına sağlanan bu yardımdan emekli de yararlanabilir. Buna avantajlı faiz oranları dahildir.