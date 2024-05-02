Geliri olmayan kadınlara 100 bin TL destek! PTT tek şartla destek verecek

Herhangi bir geliri olmayan ve çalışmayan kadınlar, PTT ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında 100.000 TL'ye kadar kredi alabilirler.

YAYINLAMA
Google News
Geliri olmayan kadınlara 100 bin TL destek! PTT tek şartla destek verecek

Telefon ve telgraf sistemlerinin kurulmasıyla PTT, kargo ve bankacılık gibi birçok sektörde daha fazla faaliyet göstermeye başladı. PTT, bir süredir Aktifbank ile işbirliği yaparak müşterilerine ihtiyaç kredisi vermek için 50.000 TL olan kredi limitini yeni yılda 100.000 TL olarak yükseltti. Hayat şartları gereği maaşların sadece ihtiyaçlara yettiği şu dönemde, borçların kapatılması veya acil ihtiyaçlar için ihtiyaç kredileri en çok tercih edilen seçeneklerdir. Yüksek faiz, yüksek tutar ve vade seçenekleri sunan kredi kampanyaları merakla araştırılırken, özellikle ev hanımlarına yönelik bazı kredi destek kampanyaları kadınların ilgisini çekiyor.

Herhangi bir geliri olmayan ve çalışmayan kadınlar, PTT ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında 100.000 TL'ye kadar kredi alabilirler. Bu kredi programı, PTT tarafından başlatılan ve Aktifbank olarak bilinen Aktifbank tarafından finanse edilirken, başvuru şartları arasında en dikkat çekici olan KKB puanının oluşmuş olması ve yüksek olması gerektiğidir.

Aktif Bank'ın web sitesi üzerinden yapılan başvurular, iletilen SMS yoluyla da değerlendirilebilir. Kredi onaylandıktan sonra da tüm işlemleri internet üzerinden yapmak, zamandan ve masraftan tasarruf etmenizi sağlar.

O borçları ödemeye gerek yok! Devlet hepsini takır takır siliyorO borçları ödemeye gerek yok! Devlet hepsini takır takır siliyor

İŞKUR işçi alımı başladı! KPSS şartsız personel alımı yapılacakİŞKUR işçi alımı başladı! KPSS şartsız personel alımı yapılacak

Çalışana 15 Mayıs şüphesi! Tek seferlik 31 bin TL verilecekÇalışana 15 Mayıs şüphesi! Tek seferlik 31 bin TL verilecek

PTT ihtiyaç kredisi

PTT, acil ihtiyaçlara yanıt olarak sadece ihtiyaç kredisi verebilir. Aktifbank ile olan anlaşmasında taşıt veya konut kredisi yoktur.

Ev hanımlarının da katılabileceği kampanyaya en yakın şubeye 3050'ye SMS göndererek başvurabilirsiniz. Ev hanımlarına sağlanan bu yardımdan emekli de yararlanabilir. Buna avantajlı faiz oranları dahildir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O borçları ödemeye gerek yok! Devlet hepsini takır takır siliyor
O borçları ödemeye gerek yok! Devlet hepsini takır takır siliyor
Migros dev indirim başlattı! O ürünlerde yüzde 50 indirim var
Migros dev indirim başlattı! O ürünlerde yüzde 50 indirim var
Fed Başkanı Jerome Powell: “Enflasyon hala çok yüksek, düşmesi gerekiyor”
Fed Başkanı Jerome Powell: “Enflasyon hala çok yüksek, düşmesi gerekiyor”
Fed’in faiz kararı piyasanın beklentilerine paralel geldi: İşte o açıklamalar…
Fed’in faiz kararı piyasanın beklentilerine paralel geldi: İşte o açıklamalar…
Son Haberler
Geliri olmayan kadınlara 100 bin TL destek! PTT tek şartla destek verecek
Geliri olmayan kadınlara 100 bin TL destek! PTT tek şartla destek verecek
İŞKUR işçi alımı başladı! KPSS şartsız personel alımı yapılacak
İŞKUR işçi alımı başladı! KPSS şartsız personel alımı yapılacak
Unutkan olanlar, sınava girecekler bunu yesin! 1 lokma yemek yetiyor
Unutkan olanlar, sınava girecekler bunu yesin! 1 lokma yemek yetiyor
Meteoroloji’den uyarı peş peşe geliyor: O illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji’den uyarı peş peşe geliyor: O illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Temassız ödemelerde rakam değişiyor! Kart sahipleri 1 Temmuz’a kadar acele edin
Temassız ödemelerde rakam değişiyor! Kart sahipleri 1 Temmuz’a kadar acele edin
Çalışana 15 Mayıs şüphesi! Tek seferlik 31 bin TL verilecek
Çalışana 15 Mayıs şüphesi! Tek seferlik 31 bin TL verilecek
Çok Okunanlar
İŞKUR işçi alımı başladı! KPSS şartsız personel alımı yapılacak
İŞKUR işçi alımı başladı! KPSS şartsız personel alımı yapılacak
Unutkan olanlar, sınava girecekler bunu yesin! 1 lokma yemek yetiyor
Unutkan olanlar, sınava girecekler bunu yesin! 1 lokma yemek yetiyor
O borçları ödemeye gerek yok! Devlet hepsini takır takır siliyor
O borçları ödemeye gerek yok! Devlet hepsini takır takır siliyor
Valilik günler önce uyarmıştı! Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!, bir çok evi su bastı, araçlar alt geçitlerde mahsur kaldı
Valilik günler önce uyarmıştı! Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!, bir çok evi su bastı, araçlar alt geçitlerde mahsur kaldı
SSK, Bağkur fark etmiyor! 12 bin 500 TL verilecek
SSK, Bağkur fark etmiyor! 12 bin 500 TL verilecek
Türkiye rekor kırdı! Turizm gelirleri güz güldürüyor
Türkiye rekor kırdı! Turizm gelirleri güz güldürüyor
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda ''Hamas terör örgütüdür'' dedi
Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda ''Hamas terör örgütüdür'' dedi
Uzmanlardan Hakkari için korkutan deprem uyarısı! ''Yüksekova-Şemdinli fayının 7 şiddetinde deprem üretme olasılığı var''
Uzmanlardan Hakkari için korkutan deprem uyarısı! ''Yüksekova-Şemdinli fayının 7 şiddetinde deprem üretme olasılığı var''
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''