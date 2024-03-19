Yalova’da devrilen kule vincindeki operatörün cansız bedenine ulaşıldı!

Yalova Altınova'da bir tersanede şiddetli esen rüzgarın etkisiyle kule vincinin bir geminin üzerine devrilmesi sonucu kabinde sıkışan operatör hayatını kaybetti.

YAYINLAMA
Google News
Yalova’da devrilen kule vincindeki operatörün cansız bedenine ulaşıldı!

Yalova’nın Altınova ilçesinde bir tersanede kule vincinin devrilmesi sonucu kabinde sıkışan operatör hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Seltaş Tersanesi'nde gece saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle kule vinci kontrol için çıkan 47 yaşındaki operatör Ziya Yamaç, bu sırada vincin tersanede bulunan bir geminin üzerine devrilmesi sunucu kabinde sıkıştı.

Yalova’da devrilen kule vincindeki operatörün cansız bedenine ulaşıldı!

Bölgeye AFAD’ın yanı sıra Altınova, Yalova ve Çiftlikköy belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi. Saatler süren çalışma sonucunda ekipler operatörün cansız bedenine ulaştı. Yamaç'ın cesedi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yalova’da devrilen kule vincindeki operatörün cansız bedenine ulaşıldı!

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! Koruma altındaki yaban hayvanlarına ait 396 parça tahnit ele geçirildi!İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! Koruma altındaki yaban hayvanlarına ait 396 parça tahnit ele geçirildi!

Son dakika! MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğundan sorumlu Rojda Bilen etkisiz hale getirildi!Son dakika! MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğundan sorumlu Rojda Bilen etkisiz hale getirildi!

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para sayma' görüntülerine ilişkin yeni gelişme! Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı!CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para sayma' görüntülerine ilişkin yeni gelişme! Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı!

İsrail ve Hamas'tan sürpriz gelişme! Katar’da ateşkes buluşması!İsrail ve Hamas'tan sürpriz gelişme! Katar’da ateşkes buluşması!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Korkunç kaza kamerada! Üst geçidi kullanmayan genç bedelini ağır ödedi!
Korkunç kaza kamerada! Üst geçidi kullanmayan genç bedelini ağır ödedi!
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! Koruma altındaki yaban hayvanlarına ait 396 parça tahnit ele geçirildi!
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! Koruma altındaki yaban hayvanlarına ait 396 parça tahnit ele geçirildi!
Otoyolda feci kaza! Kontrolden çıkan tırın çimento yüklü silobas dorsesi devrildi!
Otoyolda feci kaza! Kontrolden çıkan tırın çimento yüklü silobas dorsesi devrildi!
İstanbul’da Tapu Müdürlüğü’nde operasyon! Dolandırıcılıkla aldıkları arsayı satarken yakalandılar!
İstanbul’da Tapu Müdürlüğü’nde operasyon! Dolandırıcılıkla aldıkları arsayı satarken yakalandılar!
Son Haberler
Yalova’da devrilen kule vincindeki operatörün cansız bedenine ulaşıldı!
Yalova’da devrilen kule vincindeki operatörün cansız bedenine ulaşıldı!
Son dakika! MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğundan sorumlu Rojda Bilen etkisiz hale getirildi!
Son dakika! MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğundan sorumlu Rojda Bilen etkisiz hale getirildi!
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para sayma' görüntülerine ilişkin yeni gelişme! Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı!
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para sayma' görüntülerine ilişkin yeni gelişme! Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı!
İsrail ve Hamas'tan sürpriz gelişme! Katar’da ateşkes buluşması!
İsrail ve Hamas'tan sürpriz gelişme! Katar’da ateşkes buluşması!
Çanakkale’de göçmen faciası! Alabora olan botta ölen kişilerin sayısı 20'ye yükseldi
Çanakkale’de göçmen faciası! Alabora olan botta ölen kişilerin sayısı 20'ye yükseldi
İzmir’de sıcak saatler! Lojistik firmasının soğuk hava deposu cayır cayır yandı!
İzmir’de sıcak saatler! Lojistik firmasının soğuk hava deposu cayır cayır yandı!
Çok Okunanlar
19 Mart 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para sağlık, İşte tüm burç yorumları
19 Mart 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para sağlık, İşte tüm burç yorumları
Emekliye güzel haber var! Maaşa ek 5 bin TL verilecek
Emekliye güzel haber var! Maaşa ek 5 bin TL verilecek
Depolarını bu tarihe kadar, fullemeyen kalmasın! Benzin ve motorine 2'ci zam kapıda!
Depolarını bu tarihe kadar, fullemeyen kalmasın! Benzin ve motorine 2'ci zam kapıda!
Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artıyor mu? Hangi illerde yağmur var? Salı günü hava nasıl?
Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artıyor mu? Hangi illerde yağmur var? Salı günü hava nasıl?
Ramazan ayında mideleri ağıza getirdiler! Yakalanan o etlerle sucuk yapıp piyasaya süreceklerdi!
Ramazan ayında mideleri ağıza getirdiler! Yakalanan o etlerle sucuk yapıp piyasaya süreceklerdi!
Kayseri'de çete operasyonu! 'Yılanlar Grubu' lakaplı yasa dışı çete çökertildi!
Kayseri'de çete operasyonu! 'Yılanlar Grubu' lakaplı yasa dışı çete çökertildi!
Yorumlananlar
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek