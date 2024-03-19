CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para sayma' görüntülerine ilişkin yeni gelişme! Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı!

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, ifade verenlerin arasına bir yenisi daha eklendi. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldı.

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CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para sayma' görüntülerine ilişkin yeni gelişme! Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı!

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı.

Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re’sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Keleş'in yanı sıra eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para sayma' görüntülerine ilişkin yeni gelişme! Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı!

KAFTANCIOĞLU DA İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma sürerken, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldığı öğrenildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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