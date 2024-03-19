İsrail ve Hamas'tan sürpriz gelişme! Katar’da ateşkes buluşması!

İsrail basınında ortaya çıkan haberlerde, İsrail ve Hamas heyetlerinin Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmeleri için Katar’ın başkenti Doha’ya geldiği açıklayarak aynı otelde kalacakları belirtildi.

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İsrail ve Hamas'tan sürpriz gelişme! Katar’da ateşkes buluşması!

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Hamas heyetlerinin Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmeleri için Katar’ın başkenti Doha’ya geldiği belirtilerek, İsrail ve Hamas heyeti üyelerinin aynı otelde kalacakları ifade edildi.İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ve Hamas heyetlerinin Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmeleri için Katar’ın başkenti Doha’ya geldiği belirtildi.

İsrail ve Hamas'tan sürpriz gelişme! Katar’da ateşkes buluşması!

İKİ HEYET ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER DOLAYLI YOLDAN YAPILACAK

İsrail heyetine İsrail istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea’nın liderlik ettiği aktarılan haberlerde, Hamas heyeti ile görüşmelerin doğrudan değil dolaylı olarak yapılacağı ifade edildi.Görüşmelerin en az iki hafta sürmesinin ve zorlu bir atmosferde geçmesinin beklendiği aktarıldı.

İsrail ve Hamas'tan sürpriz gelişme! Katar’da ateşkes buluşması!

AYNI OTELDE KALACAKLAR

İsrail ve Hamas heyetlerinin aynı otelde kalacakları belirtilerek, heyetler arasında doğrudan bir temas olmayacağı, arabulucular ile taleplerin iletileceği aktarıldı.

İsrail ve Hamas'tan sürpriz gelişme! Katar’da ateşkes buluşması!

NE OLMUŞTU?

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya İsrailli heyetin Katar’da gerçekleştirilen esir anlaşması görüşmelerine gitmesini yasaklaması çağrısında bulunmuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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