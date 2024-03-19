Son dakika! MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğundan sorumlu Rojda Bilen etkisiz hale getirildi!

MİT, tarafından yapılan nokta operasyonunda, PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Bişeng Brüsk kod Rojda BİLEN’i Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.

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Son dakika! MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğundan sorumlu Rojda Bilen etkisiz hale getirildi!

MİT, PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğu Kadın Genel Sorumlusu Bişeng Brüsk kod Rojda BİLEN’i Süleymaniye’de etkisiz hale getirdi.

KADIN TERÖRİSTLERİN FAALİYETLERİNDEN SORUMLUYDU

Rojda BİLEN, örgütün gençlik topluluğu olarak adlandırdığı yapıdaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinde birinci derecede sorumluydu.MİT’in istihbarat ağı aracılığıyla BİLEN’in Irak/Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Son dakika! MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğundan sorumlu Rojda Bilen etkisiz hale getirildi!

NOKTA OPERASYON İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

BİLEN’in yerinin tespiti üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kararının verilmesinden çok kısa bir süre sonra Rojda BİLEN, nokta operasyon ile Irak/Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.

Son dakika! MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğundan sorumlu Rojda Bilen etkisiz hale getirildi!

GENÇLERİ TEŞVİK EDİYORDU

Rojda BİLEN, PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumdaydı. BİLEN’in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye’deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.

Son dakika! MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK sözde Gençlik Topluluğundan sorumlu Rojda Bilen etkisiz hale getirildi!

KOD ADI: BİŞENG BRÜSK

Rojda BİLEN, 1988’de İsviçre’nin Lozan kentinde doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde eğitim gördü. 2009 başlarında örgüte müzahir parti faaliyetlerinde yer almaya başladı. Parti teşkilatları aracılığıyla 2011 yılında PKK/KCK’ya katıldı.BİLEN, örgüt içerisinde Kandil, Gare, Suriye, Mahmur gibi bölgelerde faaliyet gösterdi. Aslen Şırnak/Cizreli olan Rojda BİLEN hakkında Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranırlık kaydı bulunuyordu. Rojda BİLEN, İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde mavi kategoride yer alıyordu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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