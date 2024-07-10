Yabancı uyruklu kadının mide bulandıran hareketi esnafı çileden çıkardı!

İstanbul'da yabancı uyruklu dilenci, esnafı çileden çıkardı!

İstanbul Pendik'te yaklaşık 6 aydır sokaklarda yaşayan ve vatandaşlardan dilenerek geçimini sağlayan yabancı uyruklu kadın yaptığı garip hareketlerle esnafı çileden çıkardı.

Rus uyruklu olduğu düşünülen kadının bireysel ihtiyaçlarını sokakta gidermesi esnaf tarafından tepkiye neden oldu. Hoş olmayan görüntüler, çevredeki vatandaşlar tarafından da eleştirildi. Rahatsız olan esnaf çevreye ve insanlara zarar veren bu görüntüler hakkında yetkililere çağrıda bulundular.

Geçimini para dilenerek sağlayan yabancı uyruklu kadının yapmış olduğu ilginç hareketler vatandaşları tedirgin etti.

Esnaf: ''Bütün gün sokaklarda yaşayan bu kadından herkes rahatsız oluyor. Yaptığı garip hareketler çocukları korkutuyor. Tuvaletini kaldırımlara yaptığı için istenmeyen görüntüler ortaya çıkıyor. Bu konu hakkında yetkililere sesleniyoruz en kısa zamanda bu konuyla ilgili işlem yapılmasını istiyoruz.''

Eline aldığı temizlik mazemelerini koklayan kadından yoldan geçen çocukların korktuğu söylenirken çevre esnaf, yetkililer tarafından bu konu hakkında en kısa zamanda işlem yapılması istendi.

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