Bedava tatil yapmak isteyene müjde! İstanbul’da bedavaya tatil yapabilirsiniz

Seyahatsever 2024 başvurusu ile alakalı birçok detay var. Gençler bu kampanyadan nasıl yararlanacağını merak ediyor. Tüm gelişme ve detayları sizler için derledik.

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Bedava tatil yapmak isteyene müjde! İstanbul’da bedavaya tatil yapabilirsiniz

Gençler, Seyahatsever 2024 kapsamında İstanbul'da bulunan yurtlara büyük ilgi gösteriyor. Gençler, özellikle Maltepe'de bulunan yurtlarda keyifli ve rahat bir konaklama fırsatı bulabilir. Gençler, proje kapsamında sağlanan bu yurtlar sayesinde İstanbul'u daha fazla keşfetme ve deneyimleme fırsatına sahip olacak.

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Başvurular nasıl yapılır?

Gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini arayarak seyahatsever projesine başvurabilirler. Yaz aylarında geçerli olan bu fırsattan yararlanmak için en az bir gün öncesinden rezervasyon yaptırmalısınız. İstanbul'daki GSB yurtlarında beş günlük ücretsiz konaklama hakkını hemen kazanın!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan Seyahatsever projesi, 8 Temmuz'dan 25 Ağustos 2024'e kadar devam edecek. Bu süre boyunca, gençler İstanbul dahil olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde ücretsiz konaklama sağlayabilirler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Seyahatsever projesi, gençleri hem Türkiye'nin farklı şehirlerini gezmeye hem de ucuz tatiller yapmaya teşvik ediyor. Gençler, İstanbul'da beş gün boyunca ücretsiz konaklayarak şehri keşfetme fırsatı sunan bu projeye büyük ilgi gösteriyor.

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