Son dakika: Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde korkutan yangın!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde tadilat çalışmaları esnasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde tadilat çalışmaları esnasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
TARİHİ BİNADA KORKUNÇ YANGIN
Üsküdar Selimiye Tıbbiye Caddesi'nde bulunan üniversitenin tarihi binasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber