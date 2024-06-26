Sıcaktan bunalanlar buraya! Yaz aylarında serinlemenin 8 kolay ve etkili yolu

İnsan vücudu uzun süreli yüksek sıcaklıklara kolayca dayanamaz. Özellikle de evlerde sıcakta bulunmak insanların pek hoşuna gitmez.

EVDE SERİNLEMENİN 8 PRATİK YOLU

Klimayı sağlıklı bir seviyede tutmayı, sulu kalmayı ve semptomları hafifletmek için soğuk su kullanmak akla gelen ilk seçeneklerdir.. Ancak akıllı evler ve ev güvenliği için, korkunç bir sıcak hava dalgasına hazırlanmak ve sevdiklerinizi korumak için atabileceğiniz ek adımlar olabilir.

1. Taşınabilir bir klima kullanın ve oda sıcaklığını dikkatlice izleyin

Tüm ev klimaları, özellikle diğer soğutma yöntemleriyle birleştirildiğinde, sıcak hava dalgalarında çok önemli olmaya devam ediyor. Ancak tüm bazı evlerde klima yoktur. Şiddetli sıcak hava dalgalarında yeterli olmayabilirler. Bu yüzden taşınabilir bir klima iyi bir çözümdür.

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2. Pencereleriniz kalın bir perde ile örtün

Pencerelerinizden gelen güneş ışığı, evinizin içindeki nesneleri ve havayı ısıtabilir. Bir sıcak hava dalgasını daha da kötüleştirebilir. Daha iyi koruma için panjurlarınızı en sıcaklıklarda tamamen kapatın. Bu süreci kolaylaştırmak için otomatik programlar ayarlamanıza izin vermek için akıllı panjurları ve perde güçlendirmelerini de arayabilirsiniz. Ucuz seçenek için ise kalın perdeler tercih edilebilir.

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3. Dış mekan ev cihazlarınızı doğrudan güneş ışığından koruyun

Ev güvenlik kameraları veya dış sensörler gibi dış mekan elektriklerini, dış mekan elektriklerini yerleştirirken iyi koruyun. Bu eşyaların bozulma olasılığı daha çabuk olur. Aynı zamanda evin içine gelecek olan sıcaklıklar bazı elektronik eşyalara da zarar verebilir.

4. Pencereler için yalıtım

Pencere ve kapıların kenarlarındaki küçük keçe ve kauçuk şeritleri yine iyi bir çözümdür. Ev yalıtımında hayati bir rol oynarlar. Yıprandıklarında veya yırtıldıklarında, boşluklar herkesin bildiği gibi hava kaçırmalara neden olur. Kış aylarında bu hoş olmayan bir durum, ancak bir sıcak hava dalgası sırasında klimanızın yarattığı tüm soğuk havayı tüketebilir. Hem yazın hem kışın kullanmak mantıklı olacaktır.

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5. Yemek pişirmek için daha soğuk alternatifler bulun

Yemek pişirmek mutfakta çok fazla ısı üretir. Bu nedenle bir sıcak hava dalgası sırasında bu aktiviteleri azaltmak isteyebilirsiniz. Bu nedenle, önceden yemek hazırlamak veya akşam geç saatlerde yemek pişirmek de mantıklı olacaktır.

6. Fişini çekmek ve kullanmayı durdurmak için elektronikleri arayın

Büyük elektronikler, bekleme modundayken bile çok fazla arka plan ısısı üretebilir. Isı gerçekten kötüleştiğinde, daha büyük elektroniklerin fişini tamamen çekmeyi deneyin. Bu, o gün ne kullanmayı planladığınıza dair değişebilir. Oyun konsollarını, masaüstü bilgisayarları ve televizyonları içerebilir. Bunlar belli ısılar yayacaktır.

7. Aydınlatmanızı akıllı ışıklarla değiştirin

Evin çok fazla ısı üreten bir başka şaşırtıcı kısmı daha var. Enerjiyi kullanmada son derece verimsiz olan geleneksel ışıklarınız. Akıllı ışıklarda bulunan daha yeni LED'ler (ışık yayan diyotlar) neredeyse hiç ısı yaratmaz ve çok daha uzun süre dayanma eğilimindedir.

8. Acil tıbbi hizmetlere kolay erişim oluşturun

Son olarak her zaman evinizde acil durumlar için tıbbi malzeme bulundurun. Birisi sıcak çarpması veya benzer bir durumdan muzdarip gibi görünüyorsa, onlara yardım etmek için derhal tıbbi yardım almak önemlidir. Hem komşunuz hem de kendi sağlığınız açısından bir ecza dolabı muhakkak bulunmalıdır.

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