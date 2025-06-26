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Velibaba’da Yeni Bir Parkın Yapımına Başladılar

Pendik Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırmayı sürdürüyor. Kavakpınar Mahallesi Haydarpaşa Sokak’taki parkı tamamlamak üzere olan ekipler bir yandan da Velibaba Mahallesi Gayret Sokak’a yeni bir park yapıyor.

Velibaba’da Yeni Bir Parkın Yapımına Başladılar
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Pendik Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırmayı sürdürüyor. Kavakpınar Mahallesi Haydarpaşa Sokak’taki parkı tamamlamak üzere olan ekipler bir yandan da Velibaba Mahallesi Gayret Sokak’a yeni bir park yapıyor. Her iki parkın da tamamlanmasıyla Pendik'te son 6 yılda yapılan toplam park sayısı 53 olacak.

Velibaba’da Yeni Bir Parkın Yapımına Başladılar

Kavakpınar Mahallesi’ndeki Haydarpaşa Sokak Parkı’nda son rötuşları yapan Pendik Belediyesi ekipleri bir yandan da Velibaba Mahallesi’ne yeni bir park yapıyor. Gayret Sokak’ta yapımına başlanan park, 915 metrekarelik alana sahip olacak. Parkta oyun grupları, fitness ve dinlenme alanları yer alacak. Gayret Sokak Parkı’nın önümüzdeki aylarda tamamlanarak bölge sakinlerinin hizmetine sunulması planlanıyor.

Velibaba’da Yeni Bir Parkın Yapımına Başladılar

Son 6 yılda yapılan toplam park sayısı 53 olacak

Pendik’te park sayısı son 6 yılda büyük hızla artıyor. Belediye ekipleri yaz kış demeden ilçeye yeşil alan kazandırıyor. Kavakpınar Mahallesi Haydarpaşa Sokak Parkı ile Velibaba Mahallesi Gayret Sokak Parkı’nın tamamlanmasıyla Pendik'te son 6 yılda yapılan toplam park sayısı 53 olacak. Şehir genelindeki Pendik Belediyesine ait park sayısı ise 231’e yükselecek.

Velibaba’da Yeni Bir Parkın Yapımına Başladılar

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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