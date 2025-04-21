Vatandaş Sordu Başkan Ahmet Cin Cevapladı

Belediye Başkanı Ahmet Cin “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” programında Pendiklilerle buluştu. Pendik Korusu'nda düzenlenen programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Belediye Başkanı Ahmet Cin programda Pendiklileri dinledi, sorularını cevapladı, yatırım ve projelerini anlattı. Kimi imar planını sordu kimi de okuluna halı saha istedi.

Halka hizmet hakka hizmet bilinciyle çalışıyoruz

Belediye Başkanı Ahmet Cin “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” programında Hayır Çarşısı'ndan yeni yollara, yapımı devam eden yeni belediye binasından Vefa Kıraathanesi'ne kadar göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdikleri projeleri anlattı.

Başkan Ahmet Cin konuşmasında “1977 yılından bu yana Pendik'teyim. İş, aile ve siyaset hayatımda hep Pendik'teydim. Allah nasip etti, belediye başkanı olduk. Pendik'i seviyoruz, Pendiklileri seviyoruz. Böyle bir beldeye hizmet etmek bizim için bir ibadet aşkı. Halka hizmet hakka hizmet bilinciyle çalışıyoruz. Ekibimiz ile canla başla gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde Pendik'in nüfusunun 1 milyona çıkacağını gördük. Tüm alt ve üst yapı hizmetlerimizi geleceğe dönük gerçekleştirdik.” dedi.

Haberin Devamı

“Yeni belediye binasına 2026'da taşınıyoruz”

Belediye Başkanı Ahmet Cin Pendik merkezde yapımı devam eden yeni Belediye binasına da değinerek: “2026'nın ilk yarısında taşınacağız. Vatandaşların daha kaliteli hizmet almasını sağlayacağız. Çok özel bir bina olacak. Kendi enerjisini kendi üretecek. Türkiye'deki yerel yönetimlerdeki ilk akıllı yerel yönetim binası olacak.” şeklinde konuştu.

Gençler üzerine çok ciddi çalışmalarımız var

Konuşmasında 6 yıldan bu yana görevde olduklarını hatırlatan Başkan Ahmet Cin gençlere ayrı bir önem verdiklerini ifade ederek: “Gençler üzerine çok ciddi çalışmalarımız var. Sadece bizim dönemimizde 10 tane kütüphaneyi devreye aldık toplam kütüphane sayısını 23'e çıkardık. Buralarda soru çözüm merkezleri kurduk. 5 tane spor kompleksi yaptık. Genç kardeşlerimiz buralarda spor yapıyorlar. Gençlik Kampı'mızdan her gün bir okul faydalanıyor. Üniversiteye ilk kez kayıt olan kardeşlerimize ise geçen sene 10 bin TL'lik yardım yaptık. Bunların devamı da gelecek.” dedi.

“Devletin kentsel dönüşüme müthiş desteği var”

Programda vatandaşların sorularını tek tek dinleyerek cevaplayan Başkan Ahmet Cin'e kimi bölgesindeki imar planını sordu, kimi de okuluna halı saha yapılmasını talep etti.

Talepleri not alan Başkan Ahmet Cin bir soru üzerine kentsel dönüşüme değinerek: “Devletin kentsel dönüşüme müthiş desteği var. Devlet 1.5 milyon TL'lik kredi desteği veriyor. Bunun yarısı hibe. 700 bin TL ise 18 ay ödemesiz 10 yıl taksitle.” şeklinde konuştu.