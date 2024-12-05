Van'da ilginç olay: İneğin midesinden çıkanları görenler şaştı kaldı!

Van'da rahatsızlanan bir inek, veteriner hekim tarafından muayene edildi. Muayenede ineğin midesinden çıkanları görenler şaştı kaldı!

Van'da rahatsızlanan bir inek veteriner hekim tarafından muayene edildi. Muayenede ineğin midesinden bir avuç çivi ile tel parçaları çıkması şoke etti.

Alınan bilgiye göre, Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşın ineği rahatsızlandı.

İneğinin rahatsızlığını bulmak isteyen vatandaş ineğini, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede Prof. Dr. Lokman Aslan ekibi tarafından yapılan muayene sonucunda ineğin midesinde çivi ve başka metaller olduğunu tespit edildi.

Daha sonra yapılan başarılı bir operasyon sonucu ineğin midesinde bir avuç çivi ve tel parçaları çıkarıldı.

"HAYVANLARIN MİDESİNE MIKLATIS BIRAKILMALI"

İneğin karnındaki bir avuç çivi ve tel parçalarını çıkaran veteriner hekim Aslan, çevrede ve hayvanların otlatıldığı bölgelerde toprağa düşen çivi ile tel benzeri metallerin, hayvanlar açısından ciddi tehlikeler doğurabileceğine dikkat çekti.

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Genellikle ineklerin gıda niteliğinde olmayan besinleri yediğinin altını çizen ve duruma karşı bilgilendirici açıklama yapan Aslan şunları söyledi:

"Bunun sebebi hayvanlar dengele beslenmediği için ‘Pika' dediğimiz hastalıktan dolayı ineklerin gıda niteliğinde olmayan besinleri yerler. ‘Pika', yiyecek olmayan maddelerin yenmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalığın temelinde hayvanların dengesiz beslenmesi var. Bunun için hayvanların yemine mineral madde katkıları ilave etmek gerekiyor. Bunun yanında en önemlisi ise hayvanı meraya gönderiyorsanız yaban cismi yeme alışkanlığı varsa koruyucu olarak midesine mıknatıs bırakılmalı. Mıktanıs bırakıldığı zaman belirli sürelerde kontrol edilip hayvanın telef olmasına, verim düşüklüğüne sebep olamaması için belirli aralıklarla kontrol edilir. Bize gelen inekte ise sahibi tarafında daha ince midesine mıknatıs yerleştirildi. İnek zamanla merada ve yiyecekleri arasında bulunan metalleri yedi. Bunlar mıknatıs tarafından toplandı. Aşırı toplanma olduğunda inek rahatsızlanarak bize getirildi. Biz de yaptığımız başarılı bir operasyonla ineğin midesindeki çivi ve tel parçalarını çıkardık."

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