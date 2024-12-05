MGK'da konu toprak bütünlüğü! Masadaki 5 maddelik bildiri yayımlandı!

MGK'da konu toprak bütünlüğü! İşte masadaki o, beş önemli maddelik bildiri...

MGK Bildirisi: Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdi.

MGK toplantısı sonrası yayımlanan bildiride, "(Türkiye'nin) Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiştir." denildi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yayımlanan bildiride, "PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere bekamıza yönelik her türlü tehdide karşı operasyonlar ve uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunuldu." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, "Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiştir." denildi.

MGK bildirisindeki diğer başlıklar öyle:

"Suriye’deki gelişmeler sivillerin can, mal güvenliğine zarar vermemesi için tedbir alınması, rejimin halkı ve muhalefetle uzlaşması gerektiğini bir kez daha gösterdi."

"(Suriye'deki) İstikrarsızlıktan istifade etmeye çalışan terör örgütlerine geçit verilmeyeceği, milli güvenliğimize yönelen her türlü tehdidin yok edileceği vurgulandı."

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"Türkiye’nin, Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına yönelik tutumunu sürdüreceğinin altı çizilmiştir."

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