Van'da iki aileyi birden yıkan ölüm! 2 ortaokul öğrencisi metruk binada kendini astı!

Muş’un Varto ilçesinde 2 ortaokul öğrencisi bilinmeyen bir nedenle, metruk bir binada kendilerini asarak intihar etti.

YAYINLAMA
Google News
Van'da iki aileyi birden yıkan ölüm! 2 ortaokul öğrencisi metruk binada kendini astı!

Muş’un Varto ilçesinde 14 yaşındaki 2 ortaokul öğrenci bilinmeyen bir nedenle intihar etti.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Kültür Mahallesi’nde ikamet eden ve Atatürk Ortaokuluna giden P.A. (14) ve Z.T. (14) isimli 2 kız çocuğu, bilinmeyen bir nedenle metruk bir binada intihar etti. P.A.'nın babası tarafından asılı bir şekilde bulunmasının ardından Varto Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

Van'da iki aileyi birden yıkan ölüm! 2 ortaokul öğrencisi metruk binada kendini astı!

Varto Cumhuriyet Savcılığınca olay yerinde yapılan incelemelerin ardından her 2 kız çocuğunun cenazeleri Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Van'da iki aileyi birden yıkan ölüm! 2 ortaokul öğrencisi metruk binada kendini astı!
Varto Devlet Hastanesinde yapılan incelemenin ardından P.A. ve Z.T.’nin cansız bedeni otopsi için Muş Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Van'da iki aileyi birden yıkan ölüm! 2 ortaokul öğrencisi metruk binada kendini astı!

Türkiye'nin gurur günü! Hedef savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye, Başkan Erdoğan'dan çok önemli mesajlarTürkiye'nin gurur günü! Hedef savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye, Başkan Erdoğan'dan çok önemli mesajlar

Osmaniye'de engelli vatandaşa yardım eli uzatan polise, validen ödül!Osmaniye'de engelli vatandaşa yardım eli uzatan polise, validen ödül!

Kartepe kayak merkezinde feci ölüm! Şambrelle kayarken 5 metrelik yükseklikten düştüKartepe kayak merkezinde feci ölüm! Şambrelle kayarken 5 metrelik yükseklikten düştü

Hatay’da şüpheli 3 ölüm! Aynı su kanalında 1 haftada 3 ceset bulundu!Hatay’da şüpheli 3 ölüm! Aynı su kanalında 1 haftada 3 ceset bulundu!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ankara'da çöp depolama alanında vahşet! Yeni doğmuş bebeği yerde hareketsiz buldular
Ankara'da çöp depolama alanında vahşet! Yeni doğmuş bebeği yerde hareketsiz buldular
Hatay’da şüpheli 3 ölüm! Aynı su kanalında 1 haftada 3 ceset bulundu!
Hatay’da şüpheli 3 ölüm! Aynı su kanalında 1 haftada 3 ceset bulundu!
Sakarya'da dehşet dakikalar! Sinir krizi geçiren komser, silahıyla ailesini yok etti!
Sakarya'da dehşet dakikalar! Sinir krizi geçiren komser, silahıyla ailesini yok etti!
Abisinin evinin kapısını açık gördü, içeri girdiğinde şok oldu!
Abisinin evinin kapısını açık gördü, içeri girdiğinde şok oldu!
Son Haberler
AHİSİAD Kuruluşunun 10. yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
AHİSİAD Kuruluşunun 10. yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Türk Donanması’nda tarihi gün... Mavi Vatan artık onlara emanet, hepsi bir bir Yalova'dan suya indirildi
Türk Donanması’nda tarihi gün... Mavi Vatan artık onlara emanet, hepsi bir bir Yalova'dan suya indirildi
Van'da iki aileyi birden yıkan ölüm! 2 ortaokul öğrencisi metruk binada kendini astı!
Van'da iki aileyi birden yıkan ölüm! 2 ortaokul öğrencisi metruk binada kendini astı!
Türkiye'nin gurur günü! Hedef savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye, Başkan Erdoğan'dan çok önemli mesajlar
Türkiye'nin gurur günü! Hedef savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye, Başkan Erdoğan'dan çok önemli mesajlar
İzmir’de film gibi takip! Seyir halindeki kamyonete polis operasyonu!
İzmir’de film gibi takip! Seyir halindeki kamyonete polis operasyonu!
Pişkin hırsız mağazadaymış gibi, girdiği binada ayakkabıları tek tek denedi!
Pişkin hırsız mağazadaymış gibi, girdiği binada ayakkabıları tek tek denedi!
Çok Okunanlar
Türkiye'nin gurur günü! Hedef savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye, Başkan Erdoğan'dan çok önemli mesajlar
Türkiye'nin gurur günü! Hedef savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye, Başkan Erdoğan'dan çok önemli mesajlar
Murat Kurum gençlerle bir araya geldi müjde üstüne müjde verdi! Ulaşımda yüzde 40 indirim, 39 ilçede ofisler ve eğitim atölyeleri açılacak
Murat Kurum gençlerle bir araya geldi müjde üstüne müjde verdi! Ulaşımda yüzde 40 indirim, 39 ilçede ofisler ve eğitim atölyeleri açılacak
Konutta tehlike çanları çalıyor işler tersine döndü! Satışlar son dokuz yılın en düşük seviyesine düştü
Konutta tehlike çanları çalıyor işler tersine döndü! Satışlar son dokuz yılın en düşük seviyesine düştü
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kar, şiddetli yağmur, dolu, sel, su baskınlarına dikkat, 19 Ocak Cuma hava durumu
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kar, şiddetli yağmur, dolu, sel, su baskınlarına dikkat, 19 Ocak Cuma hava durumu
Tur teknesinde ölüm, kalım savaşı!
Tur teknesinde ölüm, kalım savaşı!
Bursa’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü şiddetli rüzgarda savrulup, başını bariyerlere çarptı!
Bursa’da feci kaza! Motosiklet sürücüsü şiddetli rüzgarda savrulup, başını bariyerlere çarptı!
Yorumlananlar
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var
Mersin’de yolcu otobüsü faciası: Virajı alamadı, devrildi 9 ölü, 28 yaralı var