Hatay’da şüpheli 3 ölüm! Aynı su kanalında 1 haftada 3 ceset bulundu!

Hatay Reyhanlı'da bir su kanalında 1 haftada içinde 3 ceset bulundu. Cesetleri fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Hatay’da şüpheli 3 ölüm! Aynı su kanalında 1 haftada 3 ceset bulundu!

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde son bir haftada su kanalı içerinde 3. ceset bulundu.

Olay, Reyhanlı ilçesi Varışlı Mahallesi’nde meydana geldi. Asi Nehri tahliye kanalında ceset olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kimliği belirlenemeyen erkek şahsın cansız bedeni Hatay Büyükşehir Belediyesi sualtı arama ve kurtarma ekipleri tarafından sulama kanalında bulunarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi.

Hatay’da şüpheli 3 ölüm! Aynı su kanalında 1 haftada 3 ceset bulundu! Şahsın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Varış Mahallesi’nde kanal içerisinde bulunan cesetle birlikte son bir haftada Reyhanlı ilçesinde su kanalları içerisinde bulunan 3. ceset oldu.

Hatay’da şüpheli 3 ölüm! Aynı su kanalında 1 haftada 3 ceset bulundu!
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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