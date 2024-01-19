Osmaniye'de engelli vatandaşa yardım eli uzatan polise, validen ödül!

Osmaniye'de yağmurlu havada engelli vatandaşa şemsiye tutan polis memuru ödüllendirildi.

Osmaniye'de yağmur yağışının etkili olduğu esnada tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşa yağmurda ıslanmasın diye şemsiye tutması görenlerin içini ısıtmıştı. Polis memuru Mehmet Yılmaz, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz tarafından ödüllendirildi. Vali Yılmaz, polis memuru Mehmet Yılmaz'ı makamında ağırlayarak özverili davranışından dolayı başarı belgesi takdim etti.

Davranışıyla yürekleri ısıtan polis memurunun görevini çok güzel yaptığını söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, “Davranışınla insanlarımızın vicdanının, milletimizin sesi oldun. Bende bu davranışından dolayı çok mutlu oldum. Ben Türk Polis Teşkilatı'nın polislerimizin hepsinin senin gibi yardımsever olduğuna yürekten inanıyorum. Bu milletin evladına yakışan bir davranıştı. Tebrik ediyorum. Bizler zaten insanlarımız için varız, milletimizin hizmetindeyiz, onlar için varız. Milletimize de bu hizmetlerin en güzelini vermek hepimizin görevi" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde valilik binasında görevli olan polis memuru Mehmet Yılmaz, ''Biz her zaman engelli vatandaşlarımıza yardım ediyoruz. Tabi bu sefer sosyal medyaya düşünce gündem oldu bu bizim görevimiz. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda 'polis alil ve acizlere yardım eder, halkın ırz, can ve malını korur' diyor. Yani bu bizim zaten asli görevimiz, yapmamız gereken şeydir. Halka hizmet, hakka hizmettir” dedi.

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