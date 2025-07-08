Vali Davut Gül, Pendik’te Yenilenen Hastane Sınıfını Hizmete Açtı..

İstanbul Valiliği himayelerinde; İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Çocukları Vakfı ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) iş birliğiyle, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yenilenen hastane sınıfı törenle hizmete açıldı.

AÇILIŞ ÖNCESİ PENDİK BELEDİYESİ'NDE ANLAMLI BULUŞMA

İstanbul Valisi Davut Gül’ün öncülüğünde Vali Yardımcısı Hasan Gözen, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Belma Satır, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Garnizon Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Sinan Karacabey ile birlikte Pendik Belediyesi’nde anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi.

Bu önemli ziyaretin ardından, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde TOGEM-DER’in katkılarıyla kurulan yeni hastane sınıfının açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Onursal Başkanlığını yaptığı TOGEM-DER tarafından tefrişi yapılan sınıfın açılış programına; İstanbul Valimiz Davut Gül, Eski Milletvekilimiz ve TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Av. Mihrimah Belma Satır, Vali Yardımcımız Serap Özmen Çetin, Pendik Kaymakamımız Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin, Garnizon Komutanımız Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ertan Saygın ve değerli protokol üyeleri katılım sağladı.

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Sağlık nedeniyle eğitimine hastanede devam eden öğrencilere yönelik hazırlanan bu modern sınıf, hastanede tedavi gören çocukların eğitimine kesintisiz devam etmelerini sağlamak amacıyla tasarlandı.

Törende konuşan protokol üyeleri, projenin çocukların sosyal ve akademik gelişimlerine katkıda bulunacağını vurgulayarak, katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara şükranlarını sundular.

Açılışın ardından sınıfı gezerek öğrencilerle sohbet eden protokol üyeleri eğitim alanında yapılan bu iyileştirmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirttiler.