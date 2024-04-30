Uzmanlar uyardı! Diş çürükleri bakın nelere yol açıyor

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diş Kliniği’nde görev yapan Uzman Diş Hekimi Sait Pirbudak, diş çürükleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Uzmanlar uyardı! Diş çürükleri bakın nelere yol açıyor

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diş Kliniği’nde görev yapan Uzman Diş Hekimi Sait Pirbudak, “Ağızda bulunan çürük dişler vokal enfeksiyon kaynakları olarak kalbe, eklem romatizmalarına sebep olan ve böbreğe zarar veren bakteriler üretirler” dedi.

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diş Kliniği’nde görev yapan Uzman Diş Hekimi Sait Pirbudak, diş bakımı için uyarılarda bulundu. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Diş Hekimi Pirbudak, bilimden ve tıbbi bilgiden uzak palyatif çözümlerin geçici çözümler sağlasa da ileride vücuda ciddi zararlar verdiğini ifade etti.

Uzmanlar uyardı! Diş çürükleri bakın nelere yol açıyor

“Dişteki çürümeler her yaştaki insan da olabilir”

Diş çürüklerine sebep olan etkenlerin çözülmediği takdirde, ağızdaki bakterilerin ürettiği asitler sonucu oluşan iltihap nedeniyle hekime gitme zorunluluğu oluşabileceğini ifade eden Pirbudak, “Dişteki çürümeler her yaştaki insan da olabilir. Çocuklarda ve gençlerde biraz daha yüzeysel çürüklerle karşılaşabildiğimiz gibi erişkin yaşlarda ise bu dişin yapısındaki florin azalmasına bağlı olarak köklerde ve daha derin çürüklerle kendini gösterebilen diş çürükleri ve problemlerle karşılaşabiliyoruz'' dedi.

Uzmanlar uyardı! Diş çürükleri bakın nelere yol açıyor

“Bilimden uzak palyatif çözümler rahatlatıyormuş gibi gelebilir”

İhmal edilmiş diş ağrısının şiddetinin fazla olabileceğinin altını çizen Pirbudak, “Bu hale gelmiş gecenin ilerleyen saatine hastayı rahatsız eden diş çürüğünün en büyük sebebi daha önce ihmal edilmiş ve uzunca bir süre giderilmemiş ve önlemi alınmamış Pulpa iltihaplarıdır. Dişin sinirlerinin iltihaplarıdır. Bu hale geldikten sonra yapılacak tek şey vardır. Mutlaka diş hekimine gidip o diş hekiminin yapacağı teşhis ile daha sonra uygulayacağı tedaviyi bir araya getirmesidir. Onun için bilimden, tıptan, diş hekimi kontrolünden ayrılmadan halk arasındaki çok etkili olmayan palyatif çözümler sizi başlangıçta rahatlatıyormuş gibi gelebilir ama daha sonra yüzünüzün gözünüzün şiştiği bir şekilde hekime başvurduğunuz zaman hekimin yapabileceği bir şey kalmamakta ve diş çekime kadar gidebilmektedir” diye konuştu.

Uzmanlar uyardı! Diş çürükleri bakın nelere yol açıyor

“Çürük dişler kalbe, eklem romatizmalarına sebep olan ve böbreğe zarar veren bakteriler üretirler”

Bilimsel çalışmaların ve hekimlerin kontrolünden ayrılmamak gerektiğine dikkati çeken Pirbudak, “Ağızda bulunan çürük dişler vokal enfeksiyon kaynakları olarak kalbe, eklem romatizmalarına sebep olan ve böbreğe zarar veren bakteriler üretirler. Bu bakterilerle üretilen oradaki enfeksiyonlar, vücudun birçok yerine zarar verir. Sistemik sıkıntıları varsa ki dişte sistemik sıkıntıları olan insanlarda zaten tedbir alınmadan yapılan cerrahi müdahaleler ya da çekimler, hastanın sıkıntı yaşamasına, sağlık sorunları yaşamasına sebep olabiliyor. Unutmayalım ki diş ağrısının nerede ve ne zaman geleceği belli olmaz” açıklamasında bulundu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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