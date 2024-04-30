Annelere ayda 11 bin TL verilecek! Tek şartla 12 ay ödeme var

Anneler için iyi bir haber! Bir yıl boyunca yardım sağlanacaktır. Haberimizden tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

Çalışan annelere yardım

Çalışan annelere iş bulma konusunda sorun yaşamamaları için bakıcı desteği sağlanacaktır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve SGK tarafından yürütülen destekle dört yıl boyunca 3700 anne maddi destek aldı. Bu yıl 7 bin anne ve bakıcının aynı desteklerden yararlanması bekleniyor. Başvurular başladığında resmi bir açıklama yapılacaktır. Tam zamanlı çalışan, 0 ile 36 aylık bir bebeği olan ve en az otuz gün prim ödemesi olan annelere bakıcı desteği sağlanacaktır. Bakıcının sigortalı olması gerekir.

Bir yıl boyunca, anne aylık 325 Euro destek alabilecek. Proje önce İstanbul, Ankara ve İzmir'de başlayacak. Bakıcının 18 yaşından büyük olması ve eğitim kurumlarından ya da Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla mezun olması gerekir. Bakıcının destek ödemesini alabilmesi için en az asgari maaş alması gerekecek. Bağkurlu veya devlet memuru olan anneler destekten yararlanamayacak. Proje anneler için iş fırsatı sağlayacak ve bakıcıların işe alınmasını sağlayacak. Destekler için önümüzdeki günlerde başvuruların başlaması bekleniyor.