Uzmanlar merdiven altı üretime dikkat çekti! Ramazan'da tatlı krizleriniz hayatınıza mâl olmasın!

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tutulan oruçlar sonucunda yaşanan tatlı krizlerinde, merdiven altı üretimlere dikkat çekerek sağlığımıza dikkat edilmesi için açıklamalarda bulundu.

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Uzmanlar merdiven altı üretime dikkat çekti! Ramazan'da tatlı krizleriniz hayatınıza mâl olmasın!

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Ramazan’ın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşları merdiven altı tatlıcılar konusunda uyararak, “Vatandaşlarımızın normal zamanda da tatlı üretip satan esnaftan alışveriş yapmalarını tavsiye ederim” dedi.

Ramazan ayında açlıktan dolayı insanların kan şekerinin düştüğünü ve bu nedenle tatlıya yoğun ilgi gösterdiklerini söyleyen Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Ramazan ayında kan şekerimiz düştüğünde tatlıya biraz daha fazla yoğunluk gösteriyoruz. Bu tatlıları da bu işin ehlinden, yani ruhsatı olan işletmelerden tercih etmelerini istiyoruz. Böyle hiç bilmediğimiz ya da sadece Ramazan’da tatlı satanlardan değil de yine aynı işi ruhsatı olan bu mesleğe gönül vermiş, normal zamanda da tatlı üretip satan esnaftan vatandaşlarımızın alışveriş yapmalarını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

Uzmanlar merdiven altı üretime dikkat çekti! Ramazan'da tatlı krizleriniz hayatınıza mâl olmasın!

Uzmanlar merdiven altı üretime dikkat çekti! Ramazan'da tatlı krizleriniz hayatınıza mâl olmasın!

Uzmanlar merdiven altı üretime dikkat çekti! Ramazan'da tatlı krizleriniz hayatınıza mâl olmasın!

Ramazan gelince arabanın arkasında ve farklı yerlerde tatlı satılmaya çalışıldığını dile getiren Aydemir, "Bu tarz yerler vatandaşımızda da kafa karışıklığına yol açıyor. Vatandaşlarımızın nerede ve neyle üretildiği belli olmayan yerlerden tatlı almamalarını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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