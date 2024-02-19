Uzman doktorlar paylaştı, çocuklar hasta olduğunda sakın bunu yapmayın!

Doktorlar, sizin veya çocuğunuzun COVID-19 semptomları yaşayıp yaşamadığını test etmenizi söylüyor. Bu testi evde basit yollarla da yapmak mümkün. Hali hazırda kış döneminde yaşanan birçok hastalığın ana nedeni de korona olduğu zaten biliniyor.

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Aileler kalabalık yerde toplanıp arkadaşlarıyla ve ailesiyle vakit geçirdiğinde, hastalığın yayılması artar. Bununla birlikte acil servislerde ve acil bakım merkezlerinde daha fazla kalmalarına sebep olur.

SAKIN BUNLARI YAPMAYIN

Her ebeveynin hasta bir çocuğa bakmak elbette zor. Kafa karışıklığı oluşturan bir duygu karışımı içerir: korku, aşk, kafa karışıklığı, endişe ve üzüntü. Ancak bu anlarda soğukkanlı kalmak daha da önemlidir.

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ÖN TETKİK ÖNEMLİ

Çocuğunuzun ateşi varsa veya başlangıç seviyesindeyse önlem almak gerekir. Daha hızlı ya da daha sert nefes alıyorsa, daha az sıvı içiyorsa veya dinlenmekte zorlanıyorsa, rahatlığı teşvik etmek için ateş düşürücü ilaçlar alınabilir.

Yine de bu ilaçları günde iki veya üç kez, üç günden fazla verdiğinizi fark ederseniz, muhtemelen doktora görünme zamanıdır.

ÖKSÜRÜK İÇİN BAL

Öksürük şurupları ilaç hatası riskini artırabilir. Bir yaşından büyük çocuklar için, ana malzeme olarak sadece bal veya ballı öksürük şurubu kullanmak mantıklıdır. Bunların diğer ilaçlar kadar iyi çalıştığı, ancak daha az riskle olduğu kanıtlanmıştır.

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İLAÇ DOZAJINI DOĞRU AYARLAMA

Her yıl yaklaşık 700.000 çocuk ilaç hatalarıyla uğraşıyor. Sıvı ilaç kullanmanın karmaşıklığı da var. Çocukların dozları yaşa ve kiloya göre değişir. Çay kaşığı farklı boyutlardadır. Çay kaşığı ve yemek kaşığı ilaç miktarında yanıltıcı olabilir.

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