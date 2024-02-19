Ebru Gündeş 4. kez dünya evine giriyor! Nikah tarihi açıklandı

2021 yılında Reza Zarrab ile resmi olarak boşanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, şimdi dördüncü kez düğün masasına oturmaya hazırlanıyor.

YAYINLAMA
Google News
Ebru Gündeş 4. kez dünya evine giriyor! Nikah tarihi açıklandı

Reza Zarrab ile 11 yıllık evliliğini 2021'de sonlandıran Ebru Gündeş'in, iş insanı Murat Özdemir ile Ramazan Bayramı'nın hemen ardından evleneceği öne sürüldü.

İlk eşinden 2, ikinci eşinden 1 çocuğu olan Murat Özdemir’in, evlenme teklifini kabul eden Gündeş Ramazan Bayramı'ndan sonra nikâh masasına oturacak.

Özdemir'in bir an önce evlenmek istediği söylense de Ebru Gündeş'in yoğun sahne programı nedeniyle nikah, Ramazan Bayramı'ndan sonraya bırakıldı.

ebru-gundes-7145.jpg

Murat Osman Özdemir, 2002 Best model Selin Kabaklı ile 2018'de Adana'da evlendi. Bu evlilikten bir çocukları dünyaya gelen Özdemir ile Kabaklı Temmuz 2023'te boşandı. Özdemir'in Selin Kabaklı'dan önceki evliliğinden ise iki çocuğu bulunuyor.

ebru-gundes-4-f1b94ffa9b847f87499a.jpg

Ebu Gündeş, daha önce 3 kez evlenmişti;

Hamdi Vardar... 1991 - 1993

Ömer Durak... 2002 - 2003

Reza Zarrab... 2010 - 2021

149634.jpg

İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile ikinci evliliğini ise 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Gündeş, 2010 yılında iş insanı Reza Zarrab'la evlendi. Bu evlilikten 15 Ekim 2011'de kızı Alara doğdu. Mayıs 2021'de Zarrab'ın kendisini aldattığı iddiasıyla Bodrum Aile Mahkemesi’nde dava açan Gündeş, 11 yıllık evliliğini sona erdirerek anlaşmalı olarak boşandı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hülya Avşar'ın tebligatına kendi imzasını atan kuryenin ceza: 1 yıl 8 ay hapis ...
Hülya Avşar'ın tebligatına kendi imzasını atan kuryenin ceza: 1 yıl 8 ay hapis ...
Tuğçe Aral, moda dünyasını sallayacak! Londra moda haftasında, baş manken olarak boy gösterecek!
Tuğçe Aral, moda dünyasını sallayacak! Londra moda haftasında, baş manken olarak boy gösterecek!
Spor dünyasında sürpriz aşk! Güzel voleybolcu Zehra Güneş yeni bir aşka yelken açtı
Spor dünyasında sürpriz aşk! Güzel voleybolcu Zehra Güneş yeni bir aşka yelken açtı
Serdar Ortaç, bu kez gönlünü güzeller güzeli Survivor yarışmacısına kaptırdı!
Serdar Ortaç, bu kez gönlünü güzeller güzeli Survivor yarışmacısına kaptırdı!
Son Haberler
Ebru Gündeş 4. kez dünya evine giriyor! Nikah tarihi açıklandı
Ebru Gündeş 4. kez dünya evine giriyor! Nikah tarihi açıklandı
Pendik Halk eğitim merkezinin düzenlediği "Parçalardan Bütüne, Mozaik Zaman Tüneli" Sergi Açılışı Gerçekleşti
Pendik Halk eğitim merkezinin düzenlediği "Parçalardan Bütüne, Mozaik Zaman Tüneli" Sergi Açılışı Gerçekleşti
Türkiye Esenyurt'taki bu cinayeti konuşmuştu: Tekel bayi cinayetinin davasına başlandı
Türkiye Esenyurt'taki bu cinayeti konuşmuştu: Tekel bayi cinayetinin davasına başlandı
Batı Mahallesi Muhtar Adayı Nazan Uluca Çakıroğlu: “Muhtar olarak bilindiğim mahalleye resmi muhtar olmak için yola çıktım”
Batı Mahallesi Muhtar Adayı Nazan Uluca Çakıroğlu: “Muhtar olarak bilindiğim mahalleye resmi muhtar olmak için yola çıktım”
İlk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatı beyaz perdeye taşındı! ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi gala yapıyor
İlk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatı beyaz perdeye taşındı! ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi gala yapıyor
TRT 1'de yepyeni bir dizi! “Bir Sevdadır” dizisine görkemli gala
TRT 1'de yepyeni bir dizi! “Bir Sevdadır” dizisine görkemli gala
Çok Okunanlar
Meteoroloji 19 Şubat Pazartesi hava durumunu açıkladı! İstanbul Ankara, İzmir, Antalya ve tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji 19 Şubat Pazartesi hava durumunu açıkladı! İstanbul Ankara, İzmir, Antalya ve tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Batı Mahallesi Muhtar Adayı Nazan Uluca Çakıroğlu: “Muhtar olarak bilindiğim mahalleye resmi muhtar olmak için yola çıktım”
Batı Mahallesi Muhtar Adayı Nazan Uluca Çakıroğlu: “Muhtar olarak bilindiğim mahalleye resmi muhtar olmak için yola çıktım”
Düğmeye basıldı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş kanununda büyük değişikliğe gidiliyor, İşte tüm ayrıntılar
Düğmeye basıldı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş kanununda büyük değişikliğe gidiliyor, İşte tüm ayrıntılar
Altın fiyatları durmuyor, yeni haftaya rekorla girdi... Peki Gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları durmuyor, yeni haftaya rekorla girdi... Peki Gram altın ne kadar oldu?
İlk bölümü ile büyük ses getirmişti! İnci taneleri dizisi yayından mı kaldırılıyor? Hukuki süreç başladı
İlk bölümü ile büyük ses getirmişti! İnci taneleri dizisi yayından mı kaldırılıyor? Hukuki süreç başladı
İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi! İkiz bebeklerin birinin kalbinde sorun var!
İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi! İkiz bebeklerin birinin kalbinde sorun var!
Yorumlananlar
Meteolojiden o iller için sarı kot ve çiğ uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 12 Şubat Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Meteolojiden o iller için sarı kot ve çiğ uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 12 Şubat Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"