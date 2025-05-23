Uzak Şehir dizi ekibine boykot tepkisi sürüyor: Artık ilçemizde istemiyoruz, bu halkın kalbinde sadece adı gibi: UZAK!

Uzak Şehir dizi ekibine boykot tepkisi sürüyor: Söz konusu paylaşımın ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, bir açıklama da dizinin çekimlerinin yapıldığı Mardin'in Midyat ilçesinden geldi.

'Uzak Şehir' dizisinin başrol oyuncuları Coca-Cola reklamı paylaşınca tepkilerin hedefi oldu. Boykot edilen markanın reklamının yapılması büyük yankı uyandırırken, Eğitim Bir-Sen Midyat İlçe Başkanı Hüseyin Yücel dizi ekibini ilçede istemediklerini açıkladı.

Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı 'Uzak Şehir' dizisi, oyuncuların sosyal medyada eş zamanlı olarak Coca-Cola reklamı paylaşmaları nedeniyle tepkilerin odağı haline geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası boykot edilen markaya ait reklamların yapılması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İLÇELERİNDE İSTEMİYORLAR

Söz konusu paylaşımın ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, bir açıklama da dizinin çekimlerinin yapıldığı Mardin'in Midyat ilçesinden geldi. Eğitim Bir-Sen Midyat İlçe Başkanı Hüseyin Yücel, yaptığı açıklamada dizi ekibini ilçelerinde istemediklerini belirtti.

"BU ŞEHİR VİCDADINI SATANI KABUL ETMEZ"

Açıklamasında "İlçemizde çekilen ve halkımızın bağrına bastığı bu dizi, artık ilçemizde istenmiyor" diyen Yücel,'' Bu şehir, acının karşısında susanı da, üç kuruşluk sponsorluğu uğruna vicdanını satanı da kabul etmez. 'Uzak Şehir' dizisi, bu halkın kalbinde sadece adı gibi: UZAK" ifadelerine yer verdi.

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