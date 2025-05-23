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Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Trump'tan esir takası açıklaması!

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki en büyük savaş esiri takasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Trump'tan esir takası açıklaması!
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Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki en büyük savaş esiri takasıyla ilgili açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki en büyük savaş esiri takasının tamamlandığını duyurdu. Donald Trump tarafları tarafları müzakere dolayısıyla kutladı.

Sahibi olduğu Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki en büyük savaş esiri takasının tamamlandığını duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika: Trump'tan esir takası açıklaması!

Trump, paylaşımında, “Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası henüz tamamlandı. Kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Müzakere dolayısıyla iki tarafa da tebrikler. Bu, büyük bir şeye yol açabilir mi?” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA ESİR TAKASI KARARI ALINMIŞTI

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan görüşmelerin ardından, Rusya ve Ukrayna'nın her iki taraftan da biner asker serbest bırakılacak şekilde esir takasında anlaştığını açıklamıştı. Rus heyeti de esir takasını doğrulamıştı.

İstanbul barış görüşmelerinin ardından konuşan Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, “Önümüzdeki günlerde bin kişiye bin kişilik büyük bir esir takası yapılacak” sözleriyle Ukrayna heyetinin açıklamasını teyit etmişti.

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