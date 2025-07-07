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Üvey baba dehşet saçtı! Önce üvey kızını sonra kendini vurdu: Anne şokta!

Üvey baba dehşet saçtı! Kayseri'de 76 yaşındaki H.A.D., tartışma yaşadığı 15 yaşındaki üvey kızı Y.K'yi tüfekle vurarak yaraladıktan sonra intihar etti.

Üvey baba dehşet saçtı! Önce üvey kızını sonra kendini vurdu: Anne şokta!
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Kayseri'de üvey baba dehşeti! Önce üvey kızını sonra kendini vurdu: Anne şoku atlatamadı

Kayseri'de 76 yaşındaki H.A.D., tartışma yaşadığı 15 yaşındaki üvey kızı Y.K'yi tüfekle vurarak yaraladıktan sonra intihar etti. Y.K'nin annesi olay yerinde şoka girdi.

Üvey baba dehşet saçtı! Önce üvey kızını sonra kendini vurdu: Anne şokta!

Kayabaşı Mahallesi 118. Sokak'ta ikamet eden H.A.D. (76) ile üvey kızı Y.K. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Üvey baba dehşet saçtı! Önce üvey kızını sonra kendini vurdu: Anne şokta!

Tartışma sırasında H.A.D. tüfekle önce üvey kızını, ardından kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üvey baba dehşet saçtı! Önce üvey kızını sonra kendini vurdu: Anne şokta!

Ekipler, üvey babanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Y.K. ise sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Üvey baba dehşet saçtı! Önce üvey kızını sonra kendini vurdu: Anne şokta!

Olayın şokunu atlatamayan Y.K'nin annesi ise polis ile yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

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