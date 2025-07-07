'Terörsüz Türkiye' hedefinde önemli adımlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM heyetini kabul etti

'Terörsüz Türkiye' hedefinde önemli adımlar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00’te DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ele alınacak.

Kabulde “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ele alınacak.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Süreç yeni aşamaya giriyor. Yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var. Bugün tüm bunları Sayın Cumhurbaşkanı ile bunları konuşacağız. Hayırlı bir toplantı olmasını ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanı ile görüşme çok önemli. Gerekli adımları konuşacağız. " ifadelerini kullandı.

PKK’DAN SEMBOLİK SİLAH BIRAKMA ADIMI

PKK’nın fesih kararının ardından, örgüte bağlı ilk grubun bu hafta sembolik bir törenle silah bırakması bekleniyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Erbil temaslarını bu hafta Bağdat’ta sürdüreceği belirtildi. Kalın, Bağdat’ta da ondan fazla görüşme yaparak, Irak sahası için gereken Erbil-Bağdat-Ankara koordinasyonunu sağlayacak.

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SÜRECE MECLİS DESTEĞİ: KOMİSYON KURULUYOR

Kalın’ın çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u Meclis’te ziyaret etmesi öngörülüyor.

TBMM’de kurulacak özel komisyonun, silah bırakma sürecini izlemesi ve gerekli yasal zemini oluşturması bekleniyor. Komisyonun yaz boyunca çalışacağı ve topluma kazandırma yasaları gibi düzenlemeleri tartışacağı ifade edildi.

DEM İmralı Heyeti’nin bu hafta yapacağı görüşmeler de hafta boyunca takip edilecek bir başka gündem olacak.

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