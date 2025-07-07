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Cumhurbaşkanının avukatı açıkladı: Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası!

Cumhurbaşkanının avukatı açıkladı: Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açarken, sözleri için ise suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanının avukatı açıkladı: Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası!
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Cumhurbaşkanının avukatı açıkladı: Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açarken, sözleri için ise suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerinin ardından 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanının avukatı açıkladı: Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları, hakaretamiz ifadeleri ve tehdit mahiyetindeki sözleri nedeniyle nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ve TCK 310/2 delaletiyle tehdit suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur." dedi.

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