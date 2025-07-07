İki dost düşman oldu: Parti kurmak isteyen Elon Musk'a Trump'tan dikkat çeken benzetme!

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın üçüncü bir parti kurma fikrine ilişkin yaptığı değerlendirmede, dikkatleri üzerine çekti...

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın üçüncü bir parti kurma fikrine ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu fikrin "can sıkıcı" ve saçma olduğunu söyledi. Trump bir sonraki açıklamasında ise Elon Musk'ın son beş haftadır tamamen "raydan çıktığını" ve "esasen bir tren kazası" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile milyarder iş insanı Elon Musk arasındaki söz düellosu devam ediyor.

Aralarından su sızmayan ikilinin arasında kara kedi girdi ve iki dost düşman oldu.

Başkan seçilmeden önce Trump'a verdiği destekle bilinen Musk, görev süresinin bitmesinin ardından ABD Başkanı'nı çok sert sözlerle eleştirmişti.

Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, milyarder iş insanı Elon Musk ile son dönemde yaşadığı anlaşmazlıklara yönelik açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın üçüncü bir parti kurma çalışmalarından hoşnut olmadığını belirterek, bu fikrin "can sıkıcı" olduğunu söyledi.

''ÜÇÜNCÜ PARTİLER YIKIM VE KAOS OLUŞTURMAKTA''

ABD'de hiçbir zaman başarılı olamamalarına rağmen üçüncü siyasi parti kurmak istediğine dikkati çeken Trump, şunları kaydetti;

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''Sistem onlar için tasarlanmamış görünüyor. Üçüncü partiler toplam yıkım ve kaos oluşturmakta. Güvenlerini ve akıllarını kaybetmiş radikal sol demokratlarla yeterince buna sahibiz"

''EV ZORUNLULUĞU ARTIK YOK''

Cumhuriyetçilerin ülke tarihinde türünün en büyük yasa tasarısını henüz geçirdiğini ve bu anlamda sorunsuz çalışan bir makine olduklarını belirten Trump, ''Tasarı, herkesi kısa sürede elektrikli araç almaya zorlayacak saçma elektrikli araç (EV) zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Dolayısıyla tasarı, Musk için bir talihsizlik oldu.'' dedi.

Bu duruma en başında karşı çıktığını belirten Trump, artık elektrikli araç zorunluluğu olmadığını yineledi ve "İnsanlar artık istediklerini satın alabiliyor. Benzinle çalışan, hibritler (ki bunlar çok iyi gidiyor) veya ortaya çıktıkça yeni teknolojiler" ifadelerini kullandı.

ELON MUSK İÇİN OLAY BENZETME

Elon Musk için "tren kazası" benzetmesinde bulunan Trump, şunları kaydetti:

"Bunun için iki yıldır kampanya yürütüyorum ve dürüst olmak gerekirse, Elon bana tam ve sorgusuz sualsiz desteğini verdiğinde, ona elektrikli araç zorunluluğunu sonlandıracağımı bilip bilmediğini sordum. Yaptığım her konuşmada ve yaptığım her sohbette bunu biliyordu. Bununla ilgili bir sorunu olmadığını söyledi. Çok şaşırdım. Yakın arkadaşlarından birinin Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ni (NASA) yönetmesini istedi. Musk'ın arkadaşının çok iyi olduğunu düşünsem de, daha önce hiçbir Cumhuriyetçiye katkıda bulunmamış, mavi kanlı bir Demokrat olduğunu öğrenince şaşırdım. Elon da muhtemelen öyleydi. Elon'un uzay işinde olan çok yakın bir arkadaşının, NASA'nın Elon'un kurumsal hayatının çok büyük bir parçası olduğu bir dönemde NASA'yı yönetmesini uygunsuz buldum."

"Elon Musk'ın son beş haftadır tamamen 'raydan çıkmasını' ve esasen bir 'tren kazası' olmasını izlemek beni üzüyor" diyen Trump, bir numaralı görevinin "Amerikan halkını korumak" olduğunu sözlerine ekledi.

ELON MUSK'TAN YENİ PARTİ ANKETİ

Bilindiği üzere Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cuma günü ABD'nin bağımsızlık gününün kutlandığına atıfta bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bağımsızlık Günü, iki partili (bazıları tek partili der) sistemden bağımsızlık isteyip istemediğinizi sormak için mükemmel bir zamandır."

Musk X'te, "Amerika Partisi'ni kurmalı mıyız?" sorusuyla başlattığı anketin sonuçlarını paylaşmış ve her 3 Amerikalıdan ikisinin bu soruya "evet" cevabı verdiğini belirtmişti.

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