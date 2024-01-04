Utanmaz hırsızlar binanın önündeki mazgala gözünü dikti!

Bursa'da 3 şüpheli şahsın mazgal hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakini gibi yürüyen 3 şüpheli, bir evin otoparkının giriş kısmında bulunan mazgalı gözüne kestirdi.
Şüphelilerden biri çevreyi gözetlerken diğeri ise mazgalı bulunduğu yerden çaldı. 3 şüpheli şahıs hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam ederken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)