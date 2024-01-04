Diyarbakır'da kaçakcılara ağır darbe!

Diyarbakır'da yapılan operasyonlar sonucunda KOM ekipleri, 127 şüpheliye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 9 ton 414 kilo esrar ve kaçak silah, malzemeler ele geçirildi.

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Diyarbakır'da kaçakcılara ağır darbe!

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce, 2023 yılında aralık ayı boyunca 82 operasyonda 9 ton 414 kilo kubar esrar, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. İşlem yapılan 127 şüpheliden 18’i tutuklandı.
KOM ekipleri, kent genelinde aralık ayı boyunca 82 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 127 şüpheliye işlem yapıldı.

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Operasyonlarda; 9 bin adet şişe parfüm, bin 320 litre dezenfektan, 136 adet kaçak cep telefonu, 306 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 101 adet kaçak tablet, 10 adet tabanca, 3 adet uzun namlulu tüfek, 1 adet av tüfeği, 16 adet şarjör, bin 118 adet fişek, 5 adet kesici alet ve 9 ton 414 kilo kubar esrar, ele geçirildi.

Diyarbakır'da kaçakcılara ağır darbe!
Adliye sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklandı. 16’sı adli kontrol şartıyla, 93’ü emniyetten serbest bırakıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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