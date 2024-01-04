Beklenen zam haberi geldi: Araç başına geçecek olan sürücü bir kez daha düşünecek!

Türkiye’de 2024 yılı hızlı başladı. Zam furyasına giriş yapan Türkiye, hızını bir türlü alamadı. Marketten manava, kasaptan eşyaya kadar birçok üründe zamlı fiyatlar görülmeye başladı. En çok gündemde olan bir zam ise, sürücüleri düşündürecek…

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Beklenen zam haberi geldi: Araç başına geçecek olan sürücü bir kez daha düşünecek!

Zam, zam zam… Aralık ayının sonlarında başlayan etiket değiştirme geleneği, yeni yılla beraber hız kazandı. Market, bakkal ve daha birçok işletme, yeni zamlara etiket yetiştiremiyor.

Ani zamlara karşı önlem almaya çalışan hükümet, fahiş fiyatların önüne geçmek istiyor. Diğer yandan vergi, harç ve diğer kalemelere gelen zamlar değişimleri kaçınılmaz kılıyor.

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VATANDAŞ 2024’E ZAMLA UYANDI

Birçok ürüne gelen zam asgari ücret artışını yine boşa çıkardı. Henüz zamlı maaşı alamayan vatandaş, gördükleri karşısında şaşırdı. Asgari ücretin ürün, hizmet ve vergi tarafında erimemesi için yaklaşık 3-4 ayı olduğu uzmanlar tarafından söyleniyor.

Tüm vatandaşları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen akaryakıt fiyatları da değişti. Taşımacılığın önemli olduğu dünyada, akaryakıta yapılan zamla birlikte birçok üründe değişiklik yaşanıyor.

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AKARYAKIT 40 LİRAYA DAYANDI

4 Ocak Perşembe gününe uyanan araç sürücüleri, akaryakıt istasyonlarına uğramak istemedi. Motorin ve benzinde fiyatlar 40 liraya dayanırken, alternatif tercihler sürücünün gündemine geldi.

Benzin; İstanbul'da ortalama 36,75 liraya, Ankara'da 37,42 liraya, İzmir'de ise 37,59 liraya yükseldi. Durum dizele geçildiğinde daha da vahim oldu. Mazotta fiyatlar; İstanbul’da ortalama 39,35 lirayı, Ankara'da 39,95 lirayı ve İzmir'de 40,22 lirayı gördü.

ÖTV TUTARI %25’İ GÖRDÜ

Dün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından ÖTV zammı belli oldu. Özel Tüketim Vergisi için öngörülen yüzde 25,6 zam oranı alkollü içki ve akaryakıta yansıdı. Zamların gelmesiyle beraber benzinde 2 lira 30 kuruş, motorinde ise 2 lira 17 kuruş zam yapıldı.

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