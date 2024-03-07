Apple 10 milyon dolar dağıtacak! Telefonunuzda bu sorun varsa sizde alacaklısınız

Apple'ın 10 milyon dolarlık bir cezaya çarptırılmasına karar verildi. Apple, eski iPhone'ların performanslarını yeni iPhone'larla değiştirmeleri için yavaşlattığı iddiasıyla 10 milyon dolar ceza ödemek zorunda kaldı. Kullanıcılar, eski modellerin performansındaki yavaşlama nedeniyle mahkemeye başvurdu ve davayı kazandı.

iPhone eski modellerini yavaşlatmak suçlamasıyla cezalandırıldı. Kanadalı kullanıcılar da Apple a dava açmışlardı ve sonuç olarak hatrı sayılır bir ceza aldı. Bu davayı kabul eden şirket toplam 10,6 milyon dolar ödemek zorunda kaldı. Kullanıcılarına 150 dolara kadar ödeme yapacak.

Apple Ceza Verildi

Kanadalı birçok eski Apple kullanıcısı, cihazlarındaki yavaşlama nedeniyle mağdur olduklarını belirterek Apple'ı mahkemeye verdi. Mahkemeye giden kullanıcılar, yeni cihazları satın almaya zorlandığını söylediler ve mahkeme onların lehine karar verdi. Bu bağlamda, şirketin iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE modellerinde kasıtlı yavaşlatmalar yaptığı da ortaya çıktı.

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Mahkeme tarafından alınan karar da birçok kişiyi memnun etti. Kararın ardından Kanada'daki Apple kullanıcılarına 150 dolar ödeme yapılması da kararlaştırıldı.

Kullanıcı, formu doldururken kendi telefonları adına açılan bir seri numarası vererek bu ödemeyi gerçekleştirecekler. Bu, talep oluşturmalarına yardımcı olur. Şu anda Türkiye'de Apple'a yönelik herhangi bir ceza uygulanmadı. Bu tür davalar, birden fazla dava açılmasına da neden olabilir.