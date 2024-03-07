Apple 10 milyon dolar dağıtacak! Telefonunuzda bu sorun varsa sizde alacaklısınız

Apple, eski iPhone modellerine tazminat ödeyecek. Telefonunuzda bu sorun varsa sizde alacaklısınız.

YAYINLAMA
Google News
Apple 10 milyon dolar dağıtacak! Telefonunuzda bu sorun varsa sizde alacaklısınız

Apple'ın 10 milyon dolarlık bir cezaya çarptırılmasına karar verildi. Apple, eski iPhone'ların performanslarını yeni iPhone'larla değiştirmeleri için yavaşlattığı iddiasıyla 10 milyon dolar ceza ödemek zorunda kaldı. Kullanıcılar, eski modellerin performansındaki yavaşlama nedeniyle mahkemeye başvurdu ve davayı kazandı.

iPhone eski modellerini yavaşlatmak suçlamasıyla cezalandırıldı. Kanadalı kullanıcılar da Apple a dava açmışlardı ve sonuç olarak hatrı sayılır bir ceza aldı. Bu davayı kabul eden şirket toplam 10,6 milyon dolar ödemek zorunda kaldı. Kullanıcılarına 150 dolara kadar ödeme yapacak.

Apple Ceza Verildi

Kanadalı birçok eski Apple kullanıcısı, cihazlarındaki yavaşlama nedeniyle mağdur olduklarını belirterek Apple'ı mahkemeye verdi. Mahkemeye giden kullanıcılar, yeni cihazları satın almaya zorlandığını söylediler ve mahkeme onların lehine karar verdi. Bu bağlamda, şirketin iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE modellerinde kasıtlı yavaşlatmalar yaptığı da ortaya çıktı.

Kredi çekeceklere kötü haber! Kredi şartları tamamen değiştiKredi çekeceklere kötü haber! Kredi şartları tamamen değişti

Facebook oturum zaman aşımına uğradı ne anlama geliyorFacebook oturum zaman aşımına uğradı ne anlama geliyor

Kadınlara 150 bin TL destek verilecek! Tek şartla aynı gün ödeme varKadınlara 150 bin TL destek verilecek! Tek şartla aynı gün ödeme var

Mahkeme tarafından alınan karar da birçok kişiyi memnun etti. Kararın ardından Kanada'daki Apple kullanıcılarına 150 dolar ödeme yapılması da kararlaştırıldı.

Kullanıcı, formu doldururken kendi telefonları adına açılan bir seri numarası vererek bu ödemeyi gerçekleştirecekler. Bu, talep oluşturmalarına yardımcı olur. Şu anda Türkiye'de Apple'a yönelik herhangi bir ceza uygulanmadı. Bu tür davalar, birden fazla dava açılmasına da neden olabilir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Balık burçları ramazan ayı size enerji getirecek
Balık burçları ramazan ayı size enerji getirecek
Son dakika! MİT'ten 'Nokta' operasyonu! PKK sorumlusu Hüsnü Kümek öldürüldü!
Son dakika! MİT'ten 'Nokta' operasyonu! PKK sorumlusu Hüsnü Kümek öldürüldü!
Almanya vize başvuruları başlıyor! İşçi olarak gitmek isteyenlere yeni fırsat
Almanya vize başvuruları başlıyor! İşçi olarak gitmek isteyenlere yeni fırsat
Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması: 7.2 büyüklüğünde…
Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması: 7.2 büyüklüğünde…
Son Haberler
Apple 10 milyon dolar dağıtacak! Telefonunuzda bu sorun varsa sizde alacaklısınız
Apple 10 milyon dolar dağıtacak! Telefonunuzda bu sorun varsa sizde alacaklısınız
Japon deprem uzmanından kritik uyarı: “İstanbul depremi için artık hazır olun”
Japon deprem uzmanından kritik uyarı: “İstanbul depremi için artık hazır olun”
Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl faiz indirimleri için ilk sinyali verdi…
Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl faiz indirimleri için ilk sinyali verdi…
Sağlık Bakanlığı, atama kura başvuru süresini uzattı: İşte detaylar…
Sağlık Bakanlığı, atama kura başvuru süresini uzattı: İşte detaylar…
THY’den yeni kampanya! 799 liraya ucuz bilet alın
THY’den yeni kampanya! 799 liraya ucuz bilet alın
Donmaya hazır olun! Mart ayında Türkiye buz kesecek
Donmaya hazır olun! Mart ayında Türkiye buz kesecek
Çok Okunanlar
Apple 10 milyon dolar dağıtacak! Telefonunuzda bu sorun varsa sizde alacaklısınız
Apple 10 milyon dolar dağıtacak! Telefonunuzda bu sorun varsa sizde alacaklısınız
Davut Güloğlu'ndan skandal hareket! Kendisine soru soran vatandaşa mikrofon fırlattı, üzerine yürüdü
Davut Güloğlu'ndan skandal hareket! Kendisine soru soran vatandaşa mikrofon fırlattı, üzerine yürüdü
Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı! 6 Mart 2024 Çarşamba ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı! 6 Mart 2024 Çarşamba ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Bankalar emekli maaş promosyon rakamlarını Mart 2024 tarihi itibarı ile güncelledi! En fazla emekli maaş promosyonu hangi banka veriyor?
Bankalar emekli maaş promosyon rakamlarını Mart 2024 tarihi itibarı ile güncelledi! En fazla emekli maaş promosyonu hangi banka veriyor?
Kademeli emeklilik çıktı mı? Kademeli emeklilikte son gelişmeler
Kademeli emeklilik çıktı mı? Kademeli emeklilikte son gelişmeler
Evlilik kredisi başvurusunu hemen yapın! Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Evlilik kredisi başvurusunu hemen yapın! Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Yorumlananlar
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları