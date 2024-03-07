ChatGPT kullanıcılarına iyi haber! Bu özellik tamamen ücretsiz olacak

ChatGPT'de kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni bir özellik duyuruldu. ChatGPT'ye yeni bir özellik eklenirken ayrıntılar açıklandı.

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ChatGPT kullanıcılarına iyi haber! Bu özellik tamamen ücretsiz olacak

ChatGPT, son dakika açıklamaları üzerine yapay zeka asistanı özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekti. İstedikleri dillerin telaffuzlarını kolayca öğrenirken bir adım daha öne taşımak için çalışmalar başladı. ChatGPT'yi geliştirmek için yeni özellik donanımı belirlendi.

ChatGPT'de yeni bir özellik

WEB üzerinden ve İOS ve Android platformlarında erişilebilen özellikle yapay zeka teknolojilerinin son noktası belirtildi. Sesli okuma, GPT-3.5 ve GPT-4 versiyonlarında 37 farklı dili içerir. Hedef, yazılan dili otomatik olarak belirleyen bir algoritma kullanarak telaffuz hatalarını azaltmaktır.

Mobil uygulamalarda küçük bir medya oynatıcısı olarak tasarlanırken, yapay zeka algoritmaları aracılığıyla dil öğrenmeye çalışanlar için faydalı olduğu söylendi. OpenAI ile gelecekte ortaya çıkacak yenilikler üzerine çalışmalar başladı.

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