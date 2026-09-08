Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi, ilk tur sonuçları açıklandı!

AK Parti’nin itirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi başladı. Seçim saat 09.00'da başlarken, AK Parti-MHP ve CHP-YENİ Parti gruplarının 21’er üyesi bulunuyor. İlk turu geride kalan seçimde CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı, Cumhur İttifakı adayı ise Dündar Ziya Gültekin ise 21 oy aldı. 2 oyun geçersiz olduğu seçimde 2. tura geçildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine geçecek isim için yapılan ve idare mahkemesi kararıyla iptal edilen başkan vekilliği seçimi bu sabah yeniden başladı. Belediye meclisinde gerçekleşen seçimde CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin yarışıyor.

İLK SEÇİMİ CHP'NİN ADAYI KAZANMIŞ AMA İPTAL EDİLMİŞTİ

Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan belediye başkanı yerine görev yapacak vekili belirlemek amacıyla ilk seçim 5 Ağustos'ta yapılmıştı. Dördüncü turda tamamlanan oylamada CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak başkan vekili seçilmiş, Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kalmıştı.Seçim sonuçlarına AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı tarafından yapılan itirazı değerlendiren İstanbul 2. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı vererek oylamanın yenilenmesine hükmetti. Kararın ardından 5 Eylül Cumartesi günü toplanan Üsküdar Belediye Meclisi'nde salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ertelendi.

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OYLAMA BU SABAH YENİDEN BAŞLADI

Ertelenen süreç sonrası Üsküdar Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini belirlemek üzere bu sabah saat 09.00 itibarıyla yeniden bir araya geldi. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin arasındaki oy yarışı meclis salonunda sürüyor.

İLK TUR SEÇİMİ SONUÇLARI

Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminin ilk tur oylaması tamamlandı. Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimde 42 oy kullanıldı.İlk tur sayım sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı 21, CHP ve Yeni Parti'nin ortak adayı ise 19 oy aldı. Oylamada 2 oy geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların birinin Cumhur İttifakı, diğerinin ise CHP/Yeni Parti grubuna ait olduğu belirtildi.

SİNEM DEDETAŞ GÖREVDEN ALINMIŞTI

Süreç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmayla patlak vermişti. Yürütülen adli soruşturma kapsamında "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Anayasa ve İçişleri Bakanlığı mevzuatı gereği görevinden uzaklaştırılmıştı.

İKİ MECLİ ÜYESİ TUTUKLANDI

CHP'li Amine Cansu Çelik ve Ekrem Baki, seçimden önce yapılan operasyonla tutuklandı.YENİ Parti İl Başkanı Özgür Çelik ise, seçimden önce CHP'den AK Parti'ye geçen 4 meclis üyesinin aileleriyle temas kurmaması için İstanbul il dışına götürüldüğünü iddia etti.

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